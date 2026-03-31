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    自行到案卻否認犯行 金鐘影帝薛仕凌逃兵還誆醫師背書 檢求處2年半重刑

    2026/03/31 18:35 記者吳昇儒／新北報導
    金鐘影帝薛仕凌涉嫌逃兵案，新北地檢署近日偵結，認定薛為求脫罪才出面自首，且否認犯罪事實，與自首要件不符，故依妨害兵役治罪條例將他起訴，並具體求刑2年6月。（資料照）

    金鐘影帝薛仕凌涉嫌逃兵案，新北地檢署近日偵結，認定薛為求脫罪才出面自首，且否認犯罪事實，與自首要件不符，故依妨害兵役治罪條例將他起訴，並具體求刑2年6月。（資料照）

    涉嫌逃兵的金鐘影帝薛仕凌，聽聞檢警查緝風聲，擔心被搜索、拘提，決定「自首」，卻找來不知名的劇組顧問醫師幫忙背書，並發布不實新聞稿想要洗白。新北地檢署近日偵結，認定薛為求脫罪才出面自首，且否認犯罪事實，與自首要件不符，故依妨害兵役治罪條例將他起訴，並具體求刑2年6月。

    新北地檢署去年偵辦閃兵案時，陸續起訴王大陸、謝坤達、陳柏霖等多位藝人，偵辦過程中，金鐘影帝薛仕凌聽聞查緝風聲，趕緊出面「自首」。但薛男到案後，卻對案情避重就輕，更透過律師私下聯繫不知情的吳姓劇組顧問醫師幫忙出庭作證，刻意隱瞞其曾交付閃兵集團首腦「黑哥」陳志明30萬元閃兵的關鍵事實。

    此外，再透過製作人，代擬內容不實聲明，謊稱自己雖曾交付金錢給陳男，「然黑哥雖收了錢，卻沒實際提供我任何不法協助的資源，關於被詐騙的部分我沒對外宣張…」。

    檢察官偵訊後認為，薛仕凌為了脫罪，收到檢警偵辦閃兵案的風聲後，出面「假自首」，找來不知情劇組顧問醫師幫忙背書，再發布不實內容的新聞稿為自己洗白，犯後態度惡劣，沒有毫無悔意，因此依妨害兵役治罪條例將他起訴，具體求刑2年6月。

    新北地檢署近日偵結，認定薛仕凌否認犯罪事實，與自首要件不符，故依妨害兵役治罪條例將他起訴，並具體求刑2年6月。（記者吳昇儒攝）

    新北地檢署近日偵結，認定薛仕凌否認犯罪事實，與自首要件不符，故依妨害兵役治罪條例將他起訴，並具體求刑2年6月。（記者吳昇儒攝）

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