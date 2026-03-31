在野版本閹割國防特別預算 美參議員：不對稱戰力非常重要

美國跨黨派參議員訪團31日在台北賓館召開記者會，左起美國在台協會處長谷立言、美國參議員堤里斯、匡希恆、夏亨、羅森、外交部次長陳明祺。（記者方瑋立攝）

美國聯邦參議員跨黨派訪團今（31）日在台北賓館召開記者會。針對台灣在野黨提出遠低於政院版本金額的國防特別條例草案，美國參議員堤里斯（Thom Tillis）回應媒體提問時以北約為例提醒，呼籲台灣不要犯下「基礎能力資助不足」的錯誤，否則將向對手暴露弱點。他說，不對稱戰力能創造「戰場不確定性」，其作用甚至超越傳統武器。

共和黨參議員提里斯：國防投資不足將暴露弱點 應借鏡烏俄戰爭

共和黨參議員堤里斯回應媒體提問指出，台灣的國防特別預算應從「傳統儎台」與「不對稱戰力」兩個層面來看，前者雖然同樣重要但前置期長，後者則是現代發揮戰力的關鍵。他以俄烏戰爭經驗表示，烏克蘭雖在「帳面上」處於軍事弱勢，卻能透過精通不對稱戰力保衛領土並反擊俄羅斯。

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堤利斯強調，訪團此行看到台灣已開發出相關能力，但若要發揮作用，必須具備「有規模的資金」，才能在戰場上創造不可預測性。他直言，無論預算金額為何，討論雖然重要，但擁有「正確的儎台組合」才是關鍵，呼籲台灣別錯過以不對稱戰力創造嚇阻力的機會。。

民主黨參議員夏亨：重點在「關鍵能力」而非單一數額

訪團共同團長夏亨（Jeanne Shaheen）則指出，雖然理解立法院最終會根據民意做出決定，但她強調重點應放在「關鍵能力」而非「單一數額」。她表示，面對未來的威脅與挑戰，這些技術能力確實需要一定的成本投入，強大的國防是未來重要的嚇阻力，能向世界傳遞台灣有能力捍衛未來的強大訊息。

夏亨進一步表示，加強台海懾力需要結合美國系統與台灣自身系統，這是防止區域災難性衝突最重要的基石。由於訪團昨天曾到訪中科院聽取簡報，夏亨也提到，台灣已發展出專注於無人機與飛彈防禦的創新中心，這都需要額外資源支持。

羅森：和平需要準備 肯定台灣防衛意願

民主黨參議員羅森（Jackie Rosen）則分享參訪中科院等創新中心的心得，對台灣工程師在軟硬體上的技術與想像力表示肯定。她強調，對和平的承諾需要「準備」，基於可靠、負責的國防投資所建立的懾力，有助於維持穩定。

羅森認為，通過國防特別預算對實現未來目標至關重要，這能支持必要的投資以威懾侵略。

夏亨也指出，民調顯示絕大多數台灣居民了解加強國防投資的迫切性，她也對台中市長盧秀燕明確表態支持強大國防開支表示歡迎，認為這顯示支持國防是跨越台灣政治光譜的共識。

美國共和黨籍參議員堤里斯（Thom Tillis，前）、民主黨籍參議員夏亨（Jeanne Shaheen）等人31日在台北賓館召開記者會。（記者方瑋立攝）

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