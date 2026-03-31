柯文哲騎飛輪收300萬辯「轉交」！ 檢方當庭吐槽「這1句」意外爆笑

去年12月15日下午的言詞辯論庭，檢辯雙方針對「騎飛輪收300萬」這一件事上演攻防。紅圈處為被告柯文哲。（圖翻攝自YT:臺北地院刑事科）

京華城案、政治獻金案一審出爐，前台北市長柯文哲判17年，台北地院今天（31日）「公開播送」言詞辯論、宣判錄音及錄影。針對「騎飛輪收300萬」爭議，柯文哲不否認收錢，但辯稱只是「轉交」，檢方當庭吐槽，直言柯文哲的辯詞就像詐騙集團的「車手」在做抗辯，而柯市長當時在踩飛輪，勉強可以說是「自行車手」，這一段對答曝光後笑翻網友。

柯文哲在京華城、政治獻金案一審合併判處17年，當中光是違背職務收賄罪就佔了13年。不過因法官是就威京集團透過下屬，以「政治獻金」名義給210萬，認為該款項乃京華城容積案的「前金」，具明確對價關係，認定柯文哲違背職務收賄，小草們開始替阿北叫屈，稱這種對價關係牽強附會，還說法官只能拿210萬來給阿北戴上貪汙的黑帽子，證明先前綠營名嘴說的「小沈 1500」、「騎飛輪收300萬」等情節都是假的。

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但暫且撇開「小沈 1500」不說，柯文哲根本沒有否認曾在市長室踩著飛輪收受「博弈教父」陳盈助給300萬元。去年8月19日，陳盈助心腹邱清章出庭作證，陳盈助2022年間將300萬元現金交給他，他從嘉義帶到台北市長室面交，柯文哲當時正在踩飛輪。當時仍在看守所的柯文哲卻透過臉書（應為親信代替發文）狡辯，說該款項是「捐給柯文哲本人」，檢方卻硬扣侵佔想入人於罪；當時的貼文還稱，柯文哲收到陳盈助的捐款後，隨即交給幕僚周芳如，完全沒有再碰觸或過問。

而在北院今天釋出公播影片中，就能看到檢辯雙方針對「騎飛輪收300萬」這一件事上演攻防。去年12月15日下午的言詞辯論庭，柯文哲方就市長室踩飛輪收錢辯稱「只是轉交」，檢方當庭吐槽：「這樣子的抗辯，事實上是在做一個『車手』的抗辯。柯文哲市長他當時在騎飛輪，勉強可以說是自行車手。但是怎麼會是轉交現金的車手啊？人家錢是看柯文哲市長的面子才給的，也親自送到了市長室。柯文哲再怎麼樣也應該是首謀，也不會是車手。那現在發現出事了，開始切割，那這種辯解是太離譜了，所以我們是難以採信。」

檢方意外展現「冷面笑匠」的一面，讓網友笑翻，「聽到自行車手整個大笑」、「這段真的超級好笑」、「車手也是共同正犯喔」、「高級自行車手」、「自『刑』車手」、「真的太會扯，高學歷，智商157的人，都是這樣善於狡辯嗎？」、「台北市長竟淪為車手？那誰是主謀，要不要供出來！」、「交給第三壺鈴就是愛的運轉手」、「北高自行車手變成被告自行車手」

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