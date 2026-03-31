3波鋒面接力報到！ 全台迎雨神「降雨熱區」曝光

一週降雨趨勢。（氣象署提供）

未來一週3波鋒面接力！中央氣象署預報，今天深夜開始到下週一、二，預計有3波鋒面接近、通過，從北而南開始下雨，其中週六全台有雨。另外，明天受到東北季風稍增強影響，北部白天溫度降至22度左右，轉濕涼天氣。

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，今天深夜到明天上午鋒面通過、東北季風稍增強，雨區由北往南，中部以北地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨，特別是清晨至上午中部以北地區並有局部較大雨勢發生，明天下半天雨區會稍微趨緩。

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黃恩鴻指出，週四東北季風減弱，但台灣附近環境水氣仍多，中南部地區有局部短暫陣雨，其他地區也有零星短暫陣雨。到了週五另一波鋒面接近，中部以北及東南部地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有零星短暫雷陣雨。

黃恩鴻表示，這波鋒面預計影響週六、下週日天氣，週六全台有雨，其中，中部以北、東北部地區有陣雨或雷雨，南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，中部以北地區有局部大雨發生，下週日雖然鋒面已經減弱了，但是水氣都還是多，中部以北、東半部地區及南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。到了下週一、二會再有另一波鋒面接近，屆時中部以北地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨。

溫度部分，黃恩鴻表示，未來一週溫度變化較小，不過在明天到週四清晨，受到東北季風影響，北台灣轉涼，明天北部白天21、22度，東半部25-27度，南部、台東29-30度，週四清晨北部、宜蘭17-18度，中南部、花東20-23度。週四東北季風減弱，溫度逐漸回升，一直到下週一各地早晚大致19-22度之間，白天24-28度，南部地區可能再高2度左右。

黃恩鴻提醒，週五、週六鋒面通過前，馬祖地區有低雲或局部霧影響能見度，請注意。

一週溫度趨勢。（氣象署提供）

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