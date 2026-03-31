獨家》為愛販毒！台英混血美女家教養毒蟲男友還身陷毒癮

警方在汽車旅館進行臨檢。（記者徐聖倫翻攝）

28歲孫姓女子為台英混血兒，除了外貌出眾還是海歸派學霸，本為英文家教老師，生活安穩富裕，但認識有一堆毒品前科的邱姓男友後，整個生活變調。她耗盡積蓄為男友買賓士、付房租，還被邱男慫恿協助販毒且深陷毒癮，最終在月前被警方抓捕，警方嘆：「真是毒害不淺！」

據了解，孫女在英國讀書，完成大學學業後返台，從事英語家教老師，一口英國腔加上混血兒精緻外貌，讓不少家長喜歡，孫女的家教工作順風順水，生活富裕且安穩，妥妥人生勝利組。但她去年下半年透過交友軟體認識毒販子邱男，在邱男花言巧語攻勢下，孫女很快墜入愛河，並全心信任邱男。

請繼續往下閱讀...

她為邱男租房，花掉百萬積蓄買下賓士車給邱男開，生活開銷全數由她負責，只為換得邱男開心。孫女家財散盡，沒辦法只能協助邱男販毒，自身也身陷毒癮，搞得自己居無定所，住旅館度日。

月前新北市三峽警分局進行擴大臨檢，前往樹林區某汽車旅館逐間檢查，發現孫女就住在此地，且屋內一堆違禁品，包含空煙彈、依托咪酯煙油、安非他命、包裝耗材等，孫女則一臉憔悴，只能配合警方抓捕。她表示邱男出去賣毒，警方隨後也追蹤到邱男，並將他逮回法辦。

孫女供稱，自己本來有好工作，但吸毒讓她不單生活走樣，連外表都變得難看，她實在很後悔，不該識人不明。警詢後，依毒品罪嫌，將孫女、邱男移送法辦，並將持續溯源。

三峽警分局表示，毒品害人不淺，警方將持續針對毒品掃蕩，以維護民眾身心健康，同時也呼籲，毒品殘害自己也殘害他人，民眾切勿以身試法。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

警方查扣毒咖啡包、空煙彈、依托咪酯煙油、安非他命、吸食器、包裝耗材等違禁品。（記者徐聖倫翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法