原因出爐！0327台鐵大誤點 竟與「2動作」有關

台鐵樹林到鶯歌的電車線，0327上午損壞，釀西部幹線大誤點。（取自臉書粉絲團「台灣便當管理局-附屬鐵路部」）

本月27日，台鐵山佳到鶯歌間的電車線被扯斷，整天修不好，造成西部幹線大誤點，直到隔天上午才恢復正常。台鐵公司今（31日）說明肇事原因，除了再度致歉外，也提出未來發生事故時的應變機制。

台鐵公司今天召開「3月27日山佳站南端電車線事故檢討會議」，由董事長鄭光遠主持，總經理馮輝昇、四位副總及相關業務單位主管共同與會，針對事故肇因、應變作為與後續防範機制檢討，提出「強化設備檢修」、「提升跨單位聯防」及「精進通報與危機應處機制」三大共改善措施。

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經今日會議確認，0327台鐵大誤點事故主要肇因包括EMU900型列車集電弓設備損壞未確實落實檢修，以及司機員與檢修員於VCB切開無法復位時，未確實檢查集電弓狀態，導致車輛行進間集電弓拉扯電車線造成電車線掉落。

對此，台鐵公司表示，已責成相關單位落實車輛檢修作業，並在4月1日前完成EMU900型編組舊款碳刷與導肩拆卸、檢查及拍照備查；同時重申EMU900型列車遇有VCB切開且無法自動復位時，須強制停車檢查集電弓狀態，如發現集電弓明顯損壞，應即通報控制員，未依規定執行者將予以懲處。

此外，運轉測試期間，如發生主要系統故障須立即中止測試，以避免類似情況再次發生。檢討會議也就事故發生後的跨單位聯防與旅客疏運檢討，決議於路線受阻時，除即時啟動公路接駁外，將加強車站引導作為與模擬演練，並要求各站事前規劃應變客運開行動線及預擬車輛需求評估機制；同時深化與高鐵等運具聯防合作，以多元管道疏運旅客。

台鐵公司表示，將同步精進通報與危機應處機制，建立更明確、即時且具可操作性的標準作業流程，具體作法包括透過前進指揮所，讓各單位搶修作業橫向溝通更直接，提升修復時程預判精準度。

另外，也要制度化列車運轉整理與調度流程，成立「運轉整理小組」，加速列車開行、截短行駛及新工作班表決策，並即時將應變資訊傳達至乘務與站務人員，以利向旅客說明與引導。

同時，將加強廣播密度、於閘門增設公告看板，並於月台人潮達容留量70％時啟動人潮應變機制，改於車站大廳等候，並加開退票窗口及加強廣播宣導旅客一年內可至全國各站辦理退票等。＃

台鐵公司今天針對0327大誤點事件檢討並說明。（台鐵公司提供）

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