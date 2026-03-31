台灣新樂飛與日本Autonomy HD簽MOU 建構非紅供應鏈體系

日本無人機企業Autonomy HD與台灣無人機廠商新樂飛簽署戰略合作MOU，由嘉義縣長翁章梁（左二）見證。（嘉義縣政府提供）

日本知名無人機企業Autonomy HD與台灣無人機廠商新樂飛（7A Drones），今（31）日在嘉義縣亞洲無人機AI創新應用研發中心（亞創中心）簽署戰略合作備忘錄（MOU），由嘉義縣長翁章梁見證。這次合作聚焦台日無人機產業鏈整合，將共同推動次世代自主無人機發展，並攜手建構非紅供應鏈體系。

Autonomy HD執行長野波健藏親自來台參與簽署，野波健藏目前還擔任日本無人機產業重要組織「日本無人機聯盟（JDC）」會長，長期推動無人機技術發展與產業整合，這次簽署戰略合作MOU，象徵台日無人機合作已由企業層級進一步提升至產業體系合作。

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雙方MOU合作內容，將結合台灣在機體結構、動力系統、電池、馬達及雲台等製造優勢，以及日本在飛行控制系統與地面控制系統等核心技術能力，攜手開發具高自主性與高可靠度的次世代無人機系統，並朝向量產與實際應用推進，打造具國際競爭力的無人機供應鏈體系。

新樂飛執行長許新勝表示，台灣在無人機製造與應用場域具備完整基礎，這次與日本夥伴合作，將進一步整合技術與產業鏈資源，推動無人機在物流、防災及基礎設施應用等領域的實際落地，並拓展國際市場。

翁章梁指出，隨著全球供應鏈重組與國際情勢變化，「非紅供應鏈」已成為各國高度關注的發展方向，無人機更是結合國防安全、產業發展與科技應用的重要戰略產業。

日本無人機企業Autonomy HD與台灣無人機廠商新樂飛簽署戰略合作MOU。（嘉義縣政府提供）

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