小沈1500假的？ 檢方詳解柯文哲「Excel Pay」金流證據！

柯文哲、沈慶京都不認Excel帳冊上「小沈 1500」為賄款。（資料照，本報合成）

前台北市長柯文哲京華城案被判17年，其中違背職務收賄罪就佔13年。不過Excel「小沈 1500」並非定罪關鍵，而是被包裝成「政治獻金」的210萬，讓小草們瞎扯，連法官都認為威京集團主席沈慶京給柯文哲1500萬「是假的」，只能找個210萬政治獻金來栽贓阿北。不過今天法院釋出法庭公播內容，可以看到檢方針對藍白訕笑的「Excel Pay」做出說明，詳細解釋為何柯文哲隨身碟內查到的Excel工作簿，就是證明金流的證據！

台北地方法院審理京華城收賄圖利案1年多，26日終於做出宣判，將柯文哲依違背職務收賄罪13年、2件公益侵占罪各2年與3年6月、背信罪2年半，合併判處應執行17年有期徒刑、褫奪公權6年。其中違背職務收賄部分，吵最兇的沈慶京給1500萬被記在Excel工作簿並未成為定罪關鍵，因法官認為缺乏補強證據，無法排除合理懷疑，因此未採認為收賄事實。

請繼續往下閱讀...

檢廉當初在柯文哲隨身碟中發現一個Excel檔案，當中記載「2022/11/1 小沈 1500 沈慶京」，消息曝光後引發輿論譁然，不少名嘴一口咬定這就是柯文哲收賄1500萬元的證據。不過檢方一直都沒有搜到對應的1500萬元現金，因此白營支持者開始嘲諷「原來現在行賄不用現金，用Excel填數字就好？」、戲稱這種靠「在 Excel 寫個數字就能換錢」的支付方式為「Excel Pay」。

不過今天法院釋出的公播內容中，可以看到檢方針對「Excel Pay」做出解釋。檢察官花了相當長的時間，逐條說明、證明Excel檔內的記載內容，該檔案除了最受關注的「2022/11/1 小沈 1500 沈慶京」的紀錄外，還有多筆和政商名流相關的金流紀錄，且多筆已被檢調透過證人證詞與傳票比對證實其真實性，每一個經理人也都有告訴柯文哲捐款的細節，不存在「不知情」的狀況。

將檔案內容逐條說完後，檢方提到外界有人在嘲諷「Excel Pay」，質疑「Excel Pay」到底要怎麼證明柯文哲亂收錢？檢方的回應是，「你的Excel無論記載多少數字都Pay不出錢來。不信你回去把這Excel打開，你填500，看看會不會有500萬？不會嘛！但是柯文哲的Excel真的就可以Pay出幾千萬，每一筆500、300、200，就是500萬、300萬、200萬，加一加就是可以Pay出幾千萬，這就是柯文哲跟一般人之間的差別。不是說柯市長有這個點石成金的這個能力，而是因為那個叫做『帳冊』啊！」

「帳冊用Excel去詳細記錄，有人給錢就記帳。帳冊可以用紙本記、可以寫在帳簿上、可以寫在Ｗord上，而柯文哲市長是用Excel去記帳冊。所以，因為是帳冊，所以詳細記錄的內容，有錢就記上去。而且這個帳冊的內容金額龐大，除了柯文哲市長本人之外，沒有人可以知道柯文哲向金主收款的全貌。不管是我們剛剛講到的經理人邱佩琳、謝明珠、周芳如，也都只會知道片段的資訊……他們只知道自己的部分，但共通點是，每一個人都有把捐款的細節去告訴柯文哲市長。所以我們說，帳冊就是一個證明金流的證據！」

前台北市長柯文哲京華城案，白北法院釋出法庭公播內容。（圖翻攝自YT:臺北地院刑事科）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法