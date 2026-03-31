美參議員拜會立院談軍購 陳冠廷：在野黨積極正向無表達反對

美國聯邦參議員跨黨派訪團今傍晚拜會立法院朝野黨團。（記者劉信德攝）

美國聯邦參議員跨黨派訪團今（31日）傍晚拜會立法院朝野黨團，並舉行閉門會議。民進黨團代表陳冠廷會後轉述，雙方會談氣氛融洽，在國防特別條例部分，沒有在野黨委員反對，大家都積極正向；國民黨團代表牛煦庭則說，美方想了解立院現在遇到的程序，現階段因法案在朝野協商的階段，彼此的共識很清楚，盼在民主制度中各自妥協。

美國聯邦參議院外交委員會民主黨首席議員夏亨（Jeanne Shaheen）、共和黨參議員匡希恆（John Curtis）、聯邦參議院「台灣連線」共同主席堤里斯（Thom Tillis）、聯邦參議員羅珊（Jacky Rosen）等4位跨黨派議員30日起訪問台灣，今天傍晚拜會立法院長韓國瑜、副院長江啟臣，出席立委包含民進黨籍陳冠廷、國民黨籍牛煦庭、民眾黨籍王安祥，會談採閉門會議方式進行。

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牛煦庭受訪表示，整體會議的氣氛非常融洽，國民黨也歡迎美方，針對關心的各項議題都做了坦率的交流。會中也有討論軍購相關議題，美方想了解立法院現在遇到的程序，現階段因為法案正在朝野協商的階段，彼此的共識很清楚，大家可以拿出智慧，在民主制度中各自妥協，找到不甚滿意、但可以接受的方案。

媒體追問，國民黨的立場是否成為被質疑的對象。牛煦庭說，沒有這個問題，氣氛很好，大家不用太擔心。

陳冠廷會後受訪說，在會談中，大家盡量去尋求共識，藉由跟美方參議員對話，鼓勵在野黨、執政黨一起找出方法，讓1.25兆的特別預算案能夠順利經過討論達成共識；會中，不管是美方還是我方，氣氛蠻融洽的，談到台美之間的合作，從外交到國防甚至更多元部分，美方跟台灣有許多共同價值。

陳冠廷指出，會中也談及，台灣對美方重返印太的重視，他希望能夠專注在印太區域，特別是美方盟友，台灣、日本跟韓國，接下來美參議員也會訪問日本，這某種程度展現了跨黨派參議員們對印太的重視。現在美方在中東的局勢，可能會有一些印太的夥伴擔心美方疏於印太，而這次就是一個具體的行動，跟盟友們展現美方對印太的承諾。

在國防特別條例部分，陳冠廷說，台中市長盧秀燕日前提到她慢慢的傾向支持，包含商購的部分，甚至到一兆元左右，希望在這樣的氣氛下，一步一步的推進接近行政院的版本。他也鼓勵每位在野黨立委下週參與朝野協商，把他們的立場講出來後，一起尋求接近院版的共識，對於金額、武器種類、數量等內容可以在特別預算、總預算再討論，但是架構要先過。

至於國民黨立委在會中有無展現傾向盧秀燕的立場，陳冠廷指出，至少在這次會談中，沒有國民黨委員或在野黨委員表現出反對的樣子，大家都蠻積極正向的，他們希望能夠繼續往前走，不管是盧秀燕1兆元的版本、行政院1.25兆的版本，現在似乎有了一道曙光，但是他還是要再奉勸，千萬不能夠走國民黨團總召傅崐萁的路線。

美國跨黨派參議員訪問團傍晚拜會立法院長韓國瑜、副院長江啟臣，朝野均有立委代表出席。（記者劉信德攝）

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