閒置20年！台南危樓「來亞大樓」明強制拆除

位於南市中西區的來亞大樓閒置20年，即將強制拆除。（記者洪瑞琴攝）

台南閒置近20年的老舊大樓「來亞大樓」，因建築結構與公共安全疑慮，去年經專業評估認定為危險建築，南市政府要求管委會限期拆除未果，市府因此依法啟動強制拆除，明天（4月1日）正式進場施工。

這棟12層樓的大樓，多年來曾因地震、颱風造成外牆磁磚剝落，去年1月嘉義大埔地震更導致女兒牆與磁磚掉落，損毀2輛汽車。大樓共有84戶，目前仍有52名所有權人，部分住戶不滿政府強制拆除，曾訴求保留3樓以下建物，但遭法院駁回，甚至揚言召集其他住戶抗爭。

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南市工務局表示，為了讓住戶與周邊居民了解施工內容，已於3月25日召開施工說明會，說明施工方式、期程及安全管制措施，並在15日至22日開放住戶取回個人物品，期間由警察局維護秩序與管制人員出入，確保安全。

施工期間交通管制分兩階段：第1階段（4月至11月中）大智街南向封閉、北向單線通行，府前路2段臨時管制；第2階段（11月中至12月底）大智街全面封閉（住戶可出入），府前路2段維持短時管制。平日作業原則為上午9點至下午5點，若需延長或假日施工，市府將提前通告。

市府工務局表示，施工將落實工區安全管理、交通維持與環境保護，確保公共安全，代拆除費逾4000萬元，後續將依法向住戶求償。

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