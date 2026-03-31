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    首頁 > 政治

    北市府推下半年五大育兒新政 除補助加碼還有第二胎免費托育

    2026/03/31 20:04 記者蔡愷恆／台北報導
    台北市長蔣萬安今（31）日出席「與家長共托未來」發布記者會。（記者蔡愷恆攝）

    台北市長蔣萬安今（31）日出席「與家長共托未來」發布記者會。（記者蔡愷恆攝）

    台北市長蔣萬安今（31）日出席「與家長共托未來」發布記者會，宣布下半年育兒五大新政，包含擴大臨托據點、全額補助孕婦、未滿2歲嬰兒一劑RSV疫苗或長效型單株抗體、提高準公托補助、第二胎免費送托、免費8小時臨托券。

    蔣萬安宣布，第三季起也將調升「友善托育補助」。未來送托準公共托嬰中心或居家托育人員，補助將從5000元調升至8000元，與公托自付額縮減至僅1000元。

    此外，為鼓勵民眾生育，第二胎托育送托公托、準公共機構或居家托育人員免費，減輕育兒壓力；不過進入公托仍需要抽籤。社會局說明，提高補助總共需9800萬元，現已向議會提報追加預算，包含小家園與準公托，將有8000個小朋友受益。

    蔣萬安預計，今年上半年將完善據點服務和測試申請系統；5月推出優化預約臨托系統，簡化申請流程，6月將拓增據點，納入婦女培力中心與親子館，從24處擴為45處。

    此外，蔣萬安也承諾於9月發行電子化「6個月至未滿1歲新生兒免費臨托券」，提供8小時免費服務；預計花費400萬元。他說，自己就是臨托常用戶，若突然有行程，妻子也無法照顧孩子，就會將孩子送往臨托。

    7月起，台北市全額補助低收及中低收入戶孕婦（懷孕28～36週）一劑RSV疫苗，或低收入戶、特殊個案、重症或罕見疾病、極低體重的1歲以下幼兒、1歲以上未滿2歲具RSV重症高風險幼兒一劑RSV長效型單株抗體，符合資格者可至台北市立聯合醫院施打。衛生局提到，將由衛生局疾病管制科預算項下支應，預估600萬元；預計有250名孕婦以及250位幼兒受惠。

    另外，北市府去年提出「校校有公托」政策，因應少子化現象，改建老舊校舍為公托。蔣萬安表示，將在今年年底增加16處公托，共620個名額。社會局補充說明，一個行政區一校，共12處，另4處會設在社宅等地點。

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