江啟臣出線 綠營台中隊齊喊「我們準備好了」

民進黨台中市24名議員總動員，「台中隊」成形挺何欣純。（擷自何欣純臉書）

國民黨台中市長提名民調結果出爐，由立法院副院長江啟臣代表出戰年底市長選戰，民進黨早在去年就拍板由立委何欣純參選台中市長，民進黨24名市議員今總動員發聲力挺何欣純，喊話選民支持台灣及台中第一品牌何欣純。

國民黨今揭曉民調結果，將提名江啟臣參選台中市長，民進黨台中市24名市議員全部站出來，透過社群媒體發聲，包括強調，何欣純與「台中隊」心存大台中，別人還在整合時，何欣純早已帶領整隊出發，盼「市長換欣，台中創新」，持續在第一線，為建設努力，為市民把關。

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更說，台中的未來，不能等、也不能拖，更沒有時間空轉，市民期待的只是把事情做好、把建設推動起來，「台中隊」將由何欣純率隊，從地方服務到城市發展一步一腳印打造更有競爭力、更宜居的台中，「年底選戰台中隊準備好了」。

何欣純也說，選戰即將進入新的階段，這段時間一路走來，只有一件事，就是把台中的事情一件一件做好，也把團隊一點一滴整合起來，選舉不只是競爭關係，而是對城市未來的選擇，她們早早整頓好的大台中隊，將會用更具體的行動與政策，來回應市民的期待。

民進黨台中市24名議員總動員，「台中隊」成形挺何欣純。（擷自何欣純臉書）

民進黨台中市24名議員總動員，「台中隊」成形挺何欣純。（擷自何欣純臉書）

民進黨台中市24名議員總動員，「台中隊」成形挺何欣純。（擷自何欣純臉書）

民進黨台中市24名議員總動員，「台中隊」成形挺何欣純。（擷自何欣純臉書）

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