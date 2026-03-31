徐春鶯遭控助中共介選 黃國昌怒斥：我像會接受老共安排不分區的人嗎？

民眾黨主席黃國昌。（廣播節目《中午來開匯》提供）

民眾黨「染紅」風波延燒，先是新任不分區立委李貞秀雙重國籍、直播失言等爭議，後又爆出徐春鶯因涉助中共介選情事遭檢方起訴。對此，民眾黨黨主席黃國昌強調，兩人當時均依新住民、中配群體考量而入選、「沒有所謂全黨護一人這件事」，更怒斥檢調起訴徐的事由違反常識，「我像是能接受老共安排我們不分區的人嗎？」

黃國昌今中午接受資深媒體人黃光芹廣播節目專訪。他表示，徐、李2人入選，要溯源到2023年創黨主席柯文哲考量新住民、陸配成為民眾黨立委候選人，認為該群體在台生育、工作、拿到身分證，就是台灣一份子。

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他更指出，前總統蔡英文執政時期，都依「兩岸人民關係條例」規範中配參政權；但是到了總統賴清德執政，卻拿《國籍法》來卡關，重申「法律需有一致性、穩定性，不能變了政府就有不一樣的解釋。」

至於李日前直播爆料新竹市長高虹安曾收柯文哲700萬元的失言爭議，他強調內容並非事實，李也公開道歉，但風波仍在延燒，對此，黃說外界跟黨內很多聲音「都聽到了」，民眾黨中評委會用很嚴肅的態度面對處理。

另一方面，針對徐春鶯涉違「反滲透法」案，檢調調查認定中共企圖透過她滲透民眾黨，黃國昌先是怒斥「我像是一個能接受老共在我們黨安排不分區立委的領導人嗎？」他也提到，檢調的起訴書內容，大多與「反滲透法」構成要件一點關係也沒有，且內文指徐受中共指示，幫助民眾黨前立委黃珊珊及柯文哲競選，直言「這完全違反我在政治上的常識」。

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