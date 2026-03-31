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    首頁 > 政治

    柯文哲法庭「講到飽」 律師陳怡凱揭真相：法院對他太好

    2026/03/31 19:17 即時新聞／綜合報導
    前民眾黨主席柯文哲涉京華城案被判17年，柯文哲事後開記者會。（資料照）

    前民眾黨主席柯文哲涉京華城案被判17年，柯文哲事後開記者會。（資料照）

    前民眾黨主席柯文哲涉京華城案被判17年，台北地院今天「公開播送」言詞辯論、宣判錄音、錄影。對此，陳怡凱律師表示，法院竟然留給柯文哲這麼充裕的發言時間，多到讓他可以在法庭上暢所欲言，假如一定要說法院在這個案子有什麼問題的話，那大概就是對柯文哲太好。

    陳怡凱在臉書粉專「一個律師的筆記本」發文表示，法院的開庭時間，其實是很寶貴的司法資源。只要一開庭，就是好幾位法官、檢察官、書記官、通譯、法警被綁在現場，沒有辦法處理其他公務，這一切都是社會成本。一般來說，法官會運用訴訟指揮的權限，控制開庭的節奏，盡量避免花費太多時間。

    陳怡凱指出，基本上，這樣作沒有不對，而是資源限制下的必要之舉，畢竟司法資源就是這麼多，可用人力也就是這麼多。但在這樣的結構限制下，留給每個刑事被告的發言時間自然有限，要是說得多了，有時不免會被承審法官「曉諭」一番。

    陳怡凱續指，所以說，在庭前準備的時候也常要注意，揣摩如何用最精簡的方式把辯護內容呈現出來。若不控制好發言時間，恐怕連案件相關事實都未必能好好講完，更不可能花時間去扯一些無關的事。直言「這是一般刑事被告的處境」。

    陳怡凱說，然而法院竟然留給柯文哲這麼充裕的發言時間，多到讓他可以在法庭上東拉西扯、暢所欲言，講一堆跟案件事實無關的五四三，像是「我們家沒有傭人」之類，就這樣開了一庭又一庭，滔滔不絕，不知所云。直呼「這真是十分奢侈的待遇」。

    陳怡凱怒批，這個國家有多少刑事被告可以有這樣的待遇？要是一般被告開庭也照他這種發言方式，哪怕只是三分之一的程度，大部分法官應該都無法忍受了。就此而言，假如一定要說法院在這個案子有什麼問題的話，那大概就是對柯文哲太好。

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