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    3米高巨型天鵝曝光 雲林天鵝湖嘉年華每日1000份鵝肉料理供品嘗

    2026/03/31 18:58 記者黃淑莉／雲林報導
    雲林天鵝湖嘉年華活動打造的3米高天鵝裝置藝術亮相。（記者黃淑莉攝）

    雲林天鵝湖嘉年華活動打造的3米高天鵝裝置藝術亮相。（記者黃淑莉攝）

    推動雲林口湖等沿海地區觀光，雲林縣府將在4月3日至12日在口湖椬梧滯洪池舉辦雲林天鵝湖嘉年華，將在滯洪池裡打造8米高巨型天鵝裝置，其中要在高鐵雲林站、斗六車站及口湖公所設置3米高的天鵝裝置藝術，今（31）日搶先曝光，昂首造型十分吸睛。

    雲林是全國養鵝重鎮，產量占全國逾4成，口湖椬梧滯洪池擁有美麗的環湖步道，有小日月潭美譽，鰻魚、台灣鯛、文蛤、蝦子、烏魚子都是口湖優質水產，雲林縣長張麗善表示，期盼透過天鵝湖嘉年華活動及台61線幸福公路的便利，帶動雲林沿海觀光及推廣農特產。

    縣府農業處長魏勝德指出，縣府在椬梧滯洪池湖面上打造8米巨型天鵝裝置藝術，也打造3座3米高的天鵝裝置藝術，配合活動設置在高鐵雲林站、斗六車站及口湖公所前，借由串聯城市意象，擴大營造活動氣氛。

    張麗善說，活動內容精彩，每天有1000份鵝肉料理免費品嘗，還有鵝肉粽、鵝肉米糕，另每日發送1500份的100元「鵝樂券」，可以購物抵用。

    縣府農業處表示，配合活動4月3日至6日及4月11日及12日，上午9點半起在高鐵雲林站、嘉義站提供接駁車，每半小時發車到活動現場，另口湖遊客中心、金湖萬善爺也有接駁車，每10分鐘一班次，邀請全國民眾來參加。

    雲林天鵝湖嘉年華活動4月3日在口湖鄉椬梧滯洪池登場。（記者黃淑莉攝）

    雲林天鵝湖嘉年華活動4月3日在口湖鄉椬梧滯洪池登場。（記者黃淑莉攝）

    雲林天鵝湖嘉年華活動每日有1000份鵝肉料理免費品嘗。（記者黃淑莉攝）

    雲林天鵝湖嘉年華活動每日有1000份鵝肉料理免費品嘗。（記者黃淑莉攝）

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