超神！88歲阿公黃冬焜以「10個聖杯」當選爐主霸氣喊「辦桌啦」！

線西88歲老翁黃冬焜以10個聖杯當選寓埔福德祠的值年爐主，彰縣議員參選人曾煥燁認為是眾望所歸。（賴清美提供）

彰化線西88歲老翁黃冬焜，今年以「10個聖杯」當選寓埔福德祠的值年爐主，讓他樂開懷，跟經營家具業的兒子黃雍筆說「辦桌啦！」。黃雍筆笑說，這也要「博杯」問問福德爺的意思，有杯就辦！

黃雍筆表示，他的父親7、8年前也曾當上值年爐主，當時才博到3個聖杯，今年有76人報名要博爐主，由卸任爐主來代表「博杯」，結果，他的爸爸博到10個聖杯，也創下寓埔福德祠爐主的最高紀錄。

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黃雍筆說，他的父親從年輕種田，到現在高齡88歲還是堅持要種稻子、蒜頭，他只好請86歲的媽媽，一定要兩人結伴到田間，父母身體都很健康，行動自如，還能夠自己料理，兩人很少外食，喜歡吃魚，其餘肉類就比較少吃，父母認為沒有特別的養生之道，只是勞祿命，閒不下來。

黃雍筆指出，因為他去年才剛接任樂線食物銀行創會理事長，父親也博到福德祠的爐主，不少人都說這是福德正神的保佑，指定父親來當爐主，希望父子倆都能夠盡心盡力，為地方多做一點事情。

縣議員賴清美表示，人稱「筆哥」的黃雍筆，平日行善無數，既出錢又出力，有時還直接送家具給邊緣戶，父子兩代都行善，黃父博到爐主，真的是眾望所歸。

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