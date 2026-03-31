新北4月推狂犬病疫苗雙重優惠 施打降至150元、再抽新北幣300點

4月完成狂犬病疫苗注射，即可抽新北幣300點。（動保處提供）

每年4月為狂犬病防疫宣導月，新北市動物保護防疫處自4月1日至30日推出「狂犬病疫苗雙重優惠」活動，除提供新北市45間合作動物醫院狂犬病疫苗限時降價為150元外，完成施打者還可參加抽獎，有機會獲得「新北幣」300點，為毛寶貝加菜。

動保處長楊淑方指出，台灣目前仍屬狂犬病疫區，自2013年再度發現病例後，疫情主要存在於野生動物族群，以鼬獾為主要帶原動物，分布於中南部及東部山區與丘陵地帶。狂犬病透過感染動物唾液經由傷口傳播，屬人畜共通傳染病，可感染所有哺乳類動物。

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楊淑方呼籲，應落實「二不一要」原則，即不接觸、不捕捉或飼養野生動物，不棄養或放養寵物，並每年為犬貓施打狂犬病疫苗。凡滿3個月齡以上或距上次接種逾1年的犬貓，均應每年施打1劑，白鼻心、雪貂及浣熊等食肉目動物亦須依規定接種。此外，若社區達30隻以上犬貓，可由里長向動保處申請駐點服務，提供疫苗施打、寵物登記及絕育等服務；於動物之家、行動醫療站或社區駐點完成施打者，同樣可參加抽獎。

楊淑方說，活動自4月1日至30日止，期間在全市45間合作動物醫院施打狂犬病疫苗，費用由原約400元降至150元；完成接種者還可參加抽獎，有機會獲得「新北幣」300點，可在四大超商等通路使用，中獎名單將於5月18日公布。另外，未依規定施打狂犬病疫苗者，將依《動物傳染病防治條例》處3萬元至15萬元罰鍰，呼籲民眾接獲補強通知應儘速完成施打，以實際行動守護寵物與家人健康。

新北市鄰里揪團30隻以上可透過里長向動保處申請社區駐點晶片疫苗施打。（動保處提供）

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