南韓讓步了！不再矮化台灣 「電子入境系統」急改方案曝光

南韓外交部相關人士透露：「正檢討並推動刪除電子入境申報表中的『前一出發地』與『下一目的地』欄位。」（美聯社）

南韓電子入境卡將台灣列為「CHINA（TAIWAN）」，我國外交部祭出反制，若韓方在31日前未正面回應，我方將把台灣出入境文件中對南韓的標注改為「KOREA（SOUTH）」。對此，南韓方面今透露，將進行內部行政及技術研議以更新系統，相關調整方向也隨之曝光。

南韓電子入境卡系統自去年2月上線至今，「出發地」及「下一目的地」欄位一直將台灣列為「中國（台灣）」，引發我國不滿，要求韓方31日前回應。外交部發言人蕭光偉今表示，已獲悉韓方正進行內部行政及技術研議以更新系統，考量韓方已作出回應，我國將先暫緩更改電子入境系統的措施。

請繼續往下閱讀...

據《韓聯社》報導，外交部相關人士今透露：「經相關部會協商後，正檢討並推動刪除電子入境申報表中的『前一出發地』與『下一目的地』欄位。」

該人士指出：「此舉是為提升台灣旅客便利性、簡化出入境系統，以及讓紙本與電子申報表格式一致，據了解由法務部負責準備。」

目前南韓入境紙本申報表沒有「前一出發地」與「下一目的地」欄位，僅電子版本設有，因此決定取消在電子申報表中的欄位。此措施不僅適用於來自台灣的旅客，而是適用於所有入境旅客。

韓外交部人士強調：「這是技術與行政層面的措施」，並強調「並非因應台灣設定的3月31日期限才採取行動，而是以促進韓台非正式實質合作為方向進行處理。」

南韓政府內部認為，若此次調整正式實施，可能不受中國歡迎，但由於是對所有國家一體適用，預計影響有限。該人士補充表示：「韓中之間仍持續就共同關注議題進行必要溝通。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法