沈伯洋被點名為「最強強棒」 蔣萬安：離選戰還有時間

外界猜測民進黨高機率派立委沈伯洋參選台北市長，立委吳思瑤說，沈伯洋一直都在黨內的考慮名單中，且絕對是具備高度競爭力的「最強強棒」，且在選戰上很有爆發力。台北市長蔣萬安今（31）日接受媒體訪問，表示離選戰還有時間，專注市政。蔣萬安，「其實離選戰還有時間，對我來講，就是持續專注在市政上面。」他說，包括今天宣布各項的「育兒友善」政策，希望持續做所有育兒家庭爸媽最堅強的後盾。