拿日本女高中生圖強調「挑釁無法帶來和平」 國民黨新文宣被炎上

國民黨今（31）日中午更新臉書粉專，放上一張來自日本付費圖庫的女高中生照「宣揚和平」，然而圖片中暗藏的15句文宣，卻引發網友譁然與炎上。（圖擷取自「中國國民黨 KMT﻿」臉書粉專）

首次上稿 15︰11

更新時間 15︰28

國民黨近期動作頻頻，除持續阻擋攸關台灣國防的軍購案，主席鄭麗文還預計在台灣言論自由日（4月7日）當天，率團訪問中國國家主席習近平，引發各界關注。今（31）日中午，國民黨突然更新臉書粉專，放上一張來自日本付費圖庫的女高中生照「宣揚和平」，然而圖片中暗藏的15句文宣，卻引發網友譁然與炎上。

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中國國台辦主任宋濤昨（30日）宣布，中共總書記習近平邀請鄭麗文，4月7至12日率團赴中國參訪，時間點正好落在5月「川習會」之前，加上立法院遲遲不願審總預算與軍購條例，以及鄭麗文回應此事時特別強調「全世界都是奉行『一中政策、不支持台獨』的共同共識，這也是台灣主流民意的殷殷期盼」，引發輿論熱議。

無獨有偶，國民黨今日更換臉書粉專「中國國民黨KMT」的封面，選用圖片風格是一張來自日本最大付費圖庫素材Afro、名為「跳躍的女高中生」（ジャンプする女子高生）。根據Afro官網顯示，這張圖片分2種規格售賣，價格分別為1萬9800日圓（約新台幣4037元）與3萬3000日圓（約新台幣6725元）。

從圖片顯示，在女高中身後為淺藍白的背景，並寫著一個巨大的「超PEACE（和平）」字樣，下方還有15句顏色深淺與字體大小不同的句字。比較明顯的有「和平派行動」、「青春不該對立」、「和平隊友超Carry」、「前進溝通不卡圈」、「和平才是真愛台灣」、「溫暖力量正在連結」、「只要生活不要戰爭」、「我們的和平練習曲」、「肩膀我出，未來一起衝」、「這一次，為了和平站出來！」。

此外，字體相對偏小，或者是字體顏色幾乎融合背景無法看清楚的句子，則分有「用對話取代對立」、「挑釁無法帶來和平」、「因為在乎，所以守護」、「和平是最高級的防禦」、「不要挑釁，不要戰爭」、「台灣，可以有第三條路！」。

不少網友吐槽，平時跟中共一樣非常反日的國民黨，為了美化鄭習會，不惜使用來自日本的素材製作宣傳圖，質疑他們是否有付錢的同時，還對他們試圖走青春洋溢路線，把自己包裝成「熱愛和平」的假象，感到相當噁心，「那你們當初轉進台灣幹什麼？」、「嘖，投降就好，何必掙扎」、「為了和平，所以和共，把台灣人都莊孝維」、「百年殭屍政黨裝什麼什麼少女，有夠噁心欸」、「武器該買就買才有peace，不要當個軟peach」、「為了成為中國共產黨的一顆腎，寫了很多專門噁心台灣人的話」。

此外，隨著相關話題在網上延燒，國民黨在圖片發布2小時左右，就將新文宣圖撤下。不過在下午近3點左右，國民黨突然重新上架新文宣，內容並未有任何更動，被讓網友吐槽「你們是要換幾次？」

國民黨使用的圖片，被網有抓出來自日本日本最大付費圖庫素材Afro。（圖擷取自「Afro」官網）

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