林茂生去年宣告死亡「時年140歲」孫林承志盼揭阿公228失蹤真相

228受難者林茂生博士的孫子林承志，3月29日參加在228國家紀念館舉行的「228事件失蹤受難者追思紀念會暨紀念音樂會」有感而發。（擷取自林承志臉書）

「228事件失蹤受難者追思紀念會暨紀念音樂會」3月29日在228國家紀念館舉行。台南228受難者林茂生博士的孫子林承志，參加活動感嘆家族苦等數十年的歷史真相仍未解開。

林承志說，對他而言，「阿公像是一段傳說的記憶」。直到1988年台灣走出威權時代後，林茂生的名字才逐漸重見天日，名譽也獲得平反，但家族兩代人鍥而不捨尋找真相，始終沒有得到完整答案。

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他提到，去年家人接到政府通知可申請第2次賠償，因程序需要，家人最終為林茂生申請死亡證明：「林茂生宣告死亡，時年140歲。」令人感嘆。

林承志表示，阿公失蹤那年，家中接連失去了3位親人。79年過去，第3代人也走過大半人生，雖然願意為社會和解學習放下，但仍渴望知道真相：當年是誰下令把人帶走？被帶到哪裡？

他也坦言，家人至今仍不明白林茂生為何會被帶走。「是因為他當時擔任台大文學院院長，佔了別人的位置？還是因為主持《民報》針砭時事、不遺餘力？」林承志說，甚至去年家族才意外發現，在228事件發生當下，林茂生還曾被推舉擔任台灣電影戲劇公司負責人，連父執輩過去都不知道這段歷史。綜觀阿公一生經歷，至今仍難理解為何需要「被失蹤」。

林承志也提到，近期1部以林義雄家族血案為題材的電影，因以臆測方式詮釋歷史懸案，引發社會強烈批評，也再次喚起年輕世代對228與白色恐怖歷史的「民主補課浪潮」。他呼籲政府，持續努力追尋歷史真相，唯有找到真正的答案，才能撫平家族3、4代人長久累積心底遺憾，避免228家屬遭到歷史2次霸凌的憂慮。

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