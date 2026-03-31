藍委喊話動支718億新興預算 卓榮泰：趕快審中央政府總預算

立法院會31日繼續進行施政總質詢，行政院長卓榮泰（左）列席備詢。（記者廖振輝攝）

立法院會今天繼續進行施政總質詢，國民黨立委林德福質詢時表示，對於115年中央政府總預算僵局，他無意跟行政院長卓榮泰針鋒相對，但是希望卓榮泰能夠擱置爭議，務實的往前看，依預算法第54條的規定，立法院已經同意行政院先行動支TPASS等718億元的新興計畫預算，於法有據，主計長陳淑姿也公開證實新興計畫預算依法可以動支，現在公文卡在行政院，受影響的是人民的日常生活。對此，卓榮泰表示，只要趕快審中央政府總預算，就不會有爭議。

卓榮泰指出，中華民國的公務員從來沒有像今年這樣子，可以用的預算還在未知狀態，可能用了以後不會被承認。林德福說，「那每次我們提的這些計畫，你不喜歡就提覆議，覆議我們又表決了一次，在過去也沒有這個樣子」。

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對此，卓榮泰說，「沒有，沒有，預算都要經過三讀」。718億固然是人民需要，718億之外的整套預算是3兆350億元，就不論其他的，就是新增跟新興計畫裡面來看，健康台灣的國家疫苗計畫難道不重要嗎？AI機器人量子矽光子難道不重要嗎？北迴之間的觀光產業難道不重要嗎？要提升國軍戰備的難道不重要嗎？

林德福說，「為什麼要這樣做，因為當初我們有提出一些軍人加薪、公教警消，你堅持不給過」。卓榮泰回應，他已經公開多次說過，只要大法官解釋合憲就編追溯，如果不合憲，他不能當一個違憲的院長。從來沒有立法院在替行政院編預算的，只有本屆立法院做這樣的工作。

林德福說，「過去從來沒有像你這樣的行政院長」；卓榮泰說，「因為沒有立法院編，我們就不會提出覆議」；林德福又說，「覆議不過以後又要提釋憲」；卓榮泰表示，因為違背了權力分立原則，立法院審預算，不能編預算；林德福表示，他在立法院擔任7屆立委，也跟卓榮泰同事過，過去從來沒有這樣子；卓榮泰表示，過去從來沒有立法院替行政院編過預算，是從來沒有過沒有錯。

卓榮泰提到，災損金50億等到現在沒有通過；林德福說，「那很簡單啊！你就提出來，立法院通過，該給的你給，該過的要過」；卓榮泰則表示，行政院提出3兆350億元，全部提出來；林德福嗆，「全部都過，你想得美，可以這樣搞」；卓榮泰也反擊，「你把人民當作全部都過想得美」。

卓榮泰強調，趕快審總預算，總預算如果審，立法院可以就內容來做討論，而不是說「你想得美」，絕對不是這樣的態度。林德福則表示，真的是希望卓院長跟賴清德總統擱置爭議，依主計總處的建議趕快做出指示，讓各部會能夠盡快動支，「你不要再硬撐啦」。

卓榮泰回應，他並不想擱置爭議，他是認為不需要有爭議，只要趕快審中央政府總預算，就不會有爭議。林德福說，「那個都是你在講的啦！因為過去從來沒有這個樣子，只有你當行政院長」。卓榮泰表示，過去都依照憲法、預算法的規定來，所以不會這個樣子，只有去年開始變成這個樣子；林德福重申，過去從來沒有；卓榮泰說，「是，沒有錯」。

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