力挺1.25兆國防特別預算 美參院訪團匡希恆：台灣應分擔重任

美國跨黨派參議員訪團31日在台北賓館召開記者會，左起美國在台協會處長谷立言、美國參議員堤里斯、匡希恆、夏亨、羅森、外交部次長陳明祺。（記者方瑋立攝）

針對台灣政府擬提出的8年期1.25兆元國防特別預算，其法源基礎行政院版「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」持續在立院卡關。美國跨黨派聯邦參議員訪團今（31日）在台北賓館召開記者會，4位參議員一致強調，支持台灣透過國防特別預算、投資國防並建構所需的嚇阻力。

台美關係轉向「夥伴模式」 匡希恆：台灣應分擔重任

共同率團的共和黨參議員匡希恆（John Curtis）分享，他曾於1979年戒嚴時期居住在台中，他形容，當年美台關係像是「父母與孩子」，台灣依賴美國協助，但如今見證雙方轉變為「夥伴關係」，另他深感榮幸能夠親身見證這段改變。

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他主張台灣應通過國防特別預算，「當我回到參議院面對同事時，我希望能夠告訴他們：台灣正在承擔自己的重量（picking up one's end of the stick），盡到自己的本分，而非過度依賴美國」，匡希恆強調，當美國投資國防保護世界時，需要知道夥伴也在一起分擔重任。

夏亨：強化不對稱戰力是防範衝突的關鍵

同為訪團團長的民主黨參議員夏亨（Jeanne Shaheen）則指出，美台夥伴關係比以往更重要，全球經濟穩定取決於雙方合作。她強調，台灣各政黨應共同支持強而有力的國防補充預算，這不僅是為了採購美國設備，更是為了支持台灣本地生產的「不對稱戰力」。

夏亨指出，加強跨海懾力需要結合美國系統與台灣自身的創新，如無人機與飛彈防禦，「這種嚇阻力是防止毀滅性衝突最重要的基石」。

提利斯以北約為戒 警示「低估預算」將暴露弱點

參議院「台灣連線」共和黨籍共同主席堤里斯（Thom Tillis）則以自身擔任參院「北約觀察小組」共同負責人的經驗，提醒台灣不要重蹈北約盟友的錯誤。他指出，北約在21世紀前20年資助不足約2兆美元，導致工業基礎現代化滯後，「我們希望台灣領導層能吸取教訓，不要重複這些錯誤」。

他對台灣致力於將國防投資提高到GDP的3%以上表示感謝，並強調不論預算最終數字為何，擁有正確的在儎台組合、創造戰場上的「不確定性」極為重要重要。

民主黨參議員羅森（Jackie Rosen）則稱讚台灣是「小而強大」的典範，並重申對和平的承諾需要「準備」。她指出，通過國防特別預算對於實現未來防衛目標至關重要，能支持威懾侵略所需的投資。

羅森說，參議院對美台關係的支持比以往任何時候都更加強大，台灣在困難境地中，展現的民主與創新絕對值得保護。

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