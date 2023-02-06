中國外交部專頁禁言 大砍氣球評論

（路透）

2023/02/06 05:30

美擊毀氣球 中方批反應過度

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國出動戰機將入侵領空的中國高空偵察氣球擊毀，令北京當局大為不滿，指控美方以武力襲擊「民用無人飛艇」是反應過度，還揚言保留做出一切必要反應的權利。由於事件敏感，北京極力管控境內輿論，社群平台上的中國外交部專頁完全看不到網友對偵察氣球事件的評論留言。

針對美軍四日派出F-22戰機發射AIM-9X響尾蛇飛彈擊落中國偵察氣球，中國外交部五日發布聲明，表示強烈不滿和抗議，指中方經查核後已多次告知美方，該氣球屬於「民用無人飛艇」，因不可抗力因素進入美國，完全是意外。再者，美國國防部也表示，該氣球不會對地面人員構成軍事和人身威脅，卻仍執意使用武力擊落，明顯反應過度，嚴重違反國際慣例，中方將堅決維護有關企業的正當權益，同時保留做出進一步必要反應的權利。

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中國外交部在社群平台「微博」開設的官方帳號，同步刊出上述聲明，截至五日正午十二時，該文被轉發三千六百多次，並得到一萬八千多個讚數，留言數也多達一千三百多則，為近來最受熱烈討論的文章。然而，留言區卻未見任何訊息。

辯稱沒說布林肯要來 網友打臉

據了解，該專頁開啟「博主精選評論」功能，僅通過審核的評論才會顯示，而目前該文留言區一片空白，可見官方極力壓制網友對事件的所有評論。不僅如此，官媒中央電視台CCTV-4中文國際亞洲頻道的官方微博專頁，也刊登中國外交部聲明，底下留言區同樣因為用戶設下限制，而無法看到任何留言。

另外，對於美國國務卿布林肯因此事宣布延後訪中，中國外交部辯稱「沒宣布過什麼訪問」，但中國網友翻出證據，指中國外交部發言人汪文斌一月十七日回答媒體詢問時，就曾說「中方歡迎美國國務卿布林肯訪華，中美雙方正就有關具體安排保持溝通」，直接打臉所謂「沒宣布訪問」一說，同樣令外界錯愕不已。

至於中方一直聲稱偵察氣球屬於「民用科研」，也網友引用「解放軍報」去年二月一篇「軍用氣球：飄在戰場夾縫中」文章反駁，指中方當時就解釋過，這種高空氣球只要攜帶相關設備，就可用於偵察、監視，充當「超低軌道衛星」角色。

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