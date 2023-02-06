美對中不信任加劇 擊落氣球未預告

美國擊落中國高空偵察氣球前完全未通知北京，凸顯美方對中方不信任加劇，而國務卿布林肯因為此事延後訪中，更意味美中政治基礎極不穩固，難以視對方為長期合作夥伴。（歐新社）

2023/02/06 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國高空偵察氣球闖入美國領空引發的紛擾，讓外界更具體感受到美中關係的脆弱。分析指出，美方此次擊落氣球前完全未通知北京，凸顯美方對中方不信任加劇，而國務卿布林肯因為這件「相對小」的事件延後訪中，更意味美中政治基礎極不穩固，難以視對方為長期合作夥伴。

彭博︰藉此掌握中國情蒐能力重要數據 展現美軍實力

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「彭博」五日引述知情人士報導，雖然美方早已告知北京，擊落這顆偵察氣球是美方的選項之一，但在採取行動前，美方完全沒有知會北京當局，這種拒絕提前告知的作法，凸顯此事已讓兩國的不信任加劇。「英國廣播公司」（BBC）也說，前美國總統川普時代的貿易戰、台海兩岸緊張及拒絕譴責俄羅斯入侵烏克蘭等事件，都讓美中關係持續探底，雙方原本有意善用去年底「拜習會」後的氣氛改善關係，但氣球事件直接讓美中關係的脆弱程度無所遁形。

彭博指出，此事給予美國一個機會，不僅可透過研究氣球殘骸，掌握有關中國情蒐能力的重要數據，也能藉由擊落這類高空氣球，展現美軍實力。更廣泛來說，在美中地緣政治爭鬥中，拜登政府將取得更大的外交主導權，因為就算中方堅稱這顆氣球僅是「民用無人飛艇」，仍改變不了其做為「挑釁者」的事實。此外，美方也已向盟邦簡報事件梗概，趁機加強彼此軍事和情報分享。

美加強與盟邦情報分享

前美國總統情報顧問委員會（Intelligence Advisory Board）高級主管麥馬洪（Heather McMahon）認為，此事肯定會增加美國的籌碼。曾擔任白宮國家安全會議反恐事務副國家安全顧問助理的美國企業研究所（AEI）資深研究員庫伯（Zack Cooper）也說，氣球事件可能給予布林肯優勢，讓中國落入劣勢，使他之後訪問中國能敦促北京端出有意義的成果。

澳洲國立大學台灣研究計畫的學者宋文笛表示，中國氣球飛入美國領空這類「相對小」的事件，即可破壞兩國期盼已久的高層官員訪問，表明美中政治基礎極不穩固；此事在友邦之間不是大問題，卻凸顯美中之間的信任問題。

新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎也指出，美中關係現在相當緊張，彼此高度懷疑，任何看似微小的事件都可能使關係複雜化。這次氣球事件更表明，美中之間的信任已被削弱，需要付出真正的努力才能重建，但兩國是否有此意願仍是未知數。

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