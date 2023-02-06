Q&A》高空低速移動 間諜氣球雷達難測

（美聯社）

2023/02/06 05:30

Q：什麼是間諜氣球？

A：間諜搭上熱氣球升空，透過望遠鏡探測敵軍行動，首次出現於法國大革命期間，美國南北戰爭和冷戰期間也被廣泛使用。這種低成本裝置通常填充氦氣，以太陽能電池板提供電力，可搭載攝影機、雷達、傳感器和無線電等設備，飛行高度約2萬4000公尺至3萬7000公尺。

Q：為什麼要使用間諜氣球？

A：隨著科技發展，衛星和無人機蔚為流行，但氣球仍被用於氣象、科技等非軍事領域。在高空低速移動的特點，使得氣球的記錄範圍更廣，能蒐集到更多資訊，且氣球不易被雷達發現，再加上停留時間可長達數週，可用於長期評估地面活動。

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Q：中國希望藉此達成什麼目的？

A：這顆氣球在馬姆斯卓空軍基地所在地蒙大拿州被發現，鄰近的北達科他州也是美方部署核武的主要基地，美國官員因而判定，中國部署偵察氣球的目的是為了監視。

Q：對美中關係造成何種影響？

A：美中關係可能因此降至1979年建交以來的新低點，美國國務卿布林肯原訂5日訪中，現已延後。中國問題專家利明璋分析，美國國會對中好感度原已不高，如今更跌至谷底。

資料來源：綜合外電

整理：編譯林雨萱

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