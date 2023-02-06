專家︰美等氣球飛到外海才擊落 台灣可參考

（美聯社）

2023/02/06 05:30

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國高空偵察氣球近日闖入美國領空，美軍四日派遣戰機發射「AIM-9X」飛彈將其擊落，學者、專家昨指出，高空偵察氣球可探測、蒐集與砲兵有關的大氣資料，美方確保地面人員安全，等待其飛到外海才擊落的模式，亦可供我國參酌。唯考量成本效益，是否以飛彈擊落偵察氣球，仍須審慎衡量。

國防部︰視威脅程度應變反制

事實上，國軍曾於去年二月掌握一批來自中國的氣象科研氣球，於去年春節連假期間，飄過台灣北部、中部一帶，飛行高度約一萬英尺（約三○四八公尺），國軍當時嚴密掌握動態，並未將其擊落。國防部表示，針對包含空飄氣球在內的台海周邊航空飛行器，國軍運用聯合情監偵機制均全般掌握，並視威脅程度應變反制。

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國防院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲認為，美方嚴密掌握中國高空偵察氣球動態，直至其飛至外海才擊落，主要是顧慮地面人員安全所致，美方依據「國際法」規範的處置舉措，亦可做為我國的參酌依據，而國軍的雷達站、相位雷達及各式戰機、飛彈，皆可滿足空防所需，唯空軍於二○二六年獲得F-16V Block70戰機之前，仍須仰賴幻象二○○○戰機負責高空攔截任務，國軍須致力於確保幻象妥善率。

全球防衛雜誌採訪主任陳國銘指出，儘管人造衛星技術已相當發達，但各國受限於衛星覆蓋率，仍難以長時間探偵固定區域，偵察氣球可填補衛星不足之處，除可掌握即時影像資料，亦可蒐集風速、風向等大氣數據，供砲兵、長程火箭部隊參考運用。陳國銘也說，偵察氣球的飛行空域相當高，必須以飛彈才能擊落，但就成本效益而論相當不划算，因此我方若遭遇類似事件，是否比照美軍以空對空飛彈擊落，須審慎衡量。

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