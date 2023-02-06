美官員：中國間諜氣球 遍布5大洲

響尾蛇紅外線導引空對空飛彈（美聯社）

2023/02/06 05:30

第2顆監視拉美 還有第3顆在美國附近活動

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國偵察氣球入侵美國領空後遭美軍擊落，引發高度關切，部分原因是上月才有機密報告指出，敵對國家可能運用先進空中科技來監視美國，美中雙邊關係可能再下探。美方官員指稱，中國偵察氣球「艦隊」是軍事偵察計畫的一環，在中國人民解放軍指示下遍布五大洲，而且還有第三顆氣球在美國附近活動。

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匿名美國官員向華盛頓郵報透露，除了在美國北部首先發現的中國間諜氣球外，第二顆氣球三日在拉丁美洲上空出現，而且可能還有第三顆氣球在美國附近活動中，但他並未透露詳細位置。美國有線電視新聞網（CNN）報導，哥倫比亞空軍三日證實發現一個「具有類似氣球特徵的物體」；哥斯大黎加也證實，首都聖約瑟（San Jose）上空有人目擊一顆巨大白色氣球，外觀與美國擊落的間諜氣球外型相似。

日本宮城縣上空也在二○二○年出現類似氣球的神秘飛行物，據稱與此次出現在美國的中國偵察氣球很相似，很可能也是來自中國。

美國廣播公司新聞網（ABC NEWS）引述美國國防部官員報導，中國這批「氣球艦隊」近幾年來已遍布全球五大洲，包括東亞、南亞、歐洲等，用來執行偵察任務，並侵犯其他國家的主權；這些氣球加裝與氣象和民用研究無關的監視設備，且飛越美國上空的路徑靠近許多潛在敏感地點，實際上就是為了監視。

美遭敵對國監視 2年來163起與氣球有關

官員指稱，這些氣球的顯著特徵，就是底部懸有金屬支架，上面有收集艙設備與太陽能電池板，是中國軍事監視計畫的一部分，協助民營企業為解放軍提供技術。

近日才有機密報告顯示，敵對國家可能運用先進空中科技來監視美國，且從二○二一年以來，已有一六三起與氣球有關，因此這起中國偵察氣球事件引發外界高度關切。紐約時報引述美國官員報導，一月時提交國會的機密報告，至少討論兩起競爭對手使用似乎是未知尖端技術進行的空中偵監事件。報告雖未歸因任何國家，但兩名熟悉研究的美國官員表示，監視行動可能是由中國進行。

這份情報機關所稱的「不明空中現象」報告，聚焦數起據信為偵監的事件，其中部分涉及氣球，其他則涉及四旋翼無人機。美國官員表示，報告提到內華達州法倫海軍航空基地（Naval Air Station Fallon）和日本的美軍陸戰隊岩國航空基地，據信均為外國監視目標。

此事在美國引發強烈反彈，包括聯邦眾議院「美中戰略競爭特別委員會」主席蓋拉格（Mike Gallagher）等對中國持強硬態度的共和黨人和民主黨人都說，這顆偵察氣球侵犯美國主權，凸顯中國威脅。

美國四日出動F-22戰機，發射AIM-9X響尾蛇飛彈，在南卡羅來納州沿岸擊落中國的高空偵察氣球。（路透）

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