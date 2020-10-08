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    川普血氧濃度一度低於94％ 世衛定義「重症」

    川普五日從華特里德國家軍事醫學中心出院離開時，對媒體豎起大拇指。（路透）

    川普五日從華特里德國家軍事醫學中心出院離開時，對媒體豎起大拇指。（路透）

    2020/10/08 05:30

    〔記者林惠琴／台北報導〕美國總統川普確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），血氧濃度一度降到九十三％，有醫師研判是重症，卻又在三天內出院。我國中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳昨表示，以世界衛生組織（ＷＨＯ）的定義來說，血氧濃度九十四％以下就算是重症，但國內也曾有類似個案恢復的紀錄。

    張上淳說明，以世衛組織的定義來說，血氧濃度九十四％以下就算是重症，但國內曾有個案的血氧濃度一度掉到九十四％以下，後來又恢復，坦言無法光從記者會的訊息判斷川普實際病況，仍需以後續醫療團隊說法為準。

    張上淳：抗體療法可抑制病毒

    至於川普使用的單株抗體療法，張上淳提到，國內也有學研單位在研發，甚至中研院曾經發表，並希望技轉給廠商；而川普所用這家公司產品，已是走到臨床試驗相當程度的藥物，且不只用一種，而是兩種單株抗體混合在一起。

    張上淳說明，基本上抗體可結合病毒，讓病毒不會進入細胞、不會複製繁殖，可抑制造成的傷害，確實可朝此方向治療。只是過往因藥物昂貴，多僅用在重症，但這家公司希望看看是否早期就有療效，為目前從學理上到臨床試驗的結果。

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