區選甫過 港警又射催淚彈

鎮暴警察持槍與示威者對峙。（美聯社）

2019-12-02 05:30:00

「勝選不是結束」一日3遊行

〔編譯孫宇青、黃靖媗／綜合報導〕香港「反送中」陣營挾區議會選舉大獲全勝之勢，一日在港島和九龍發起三場遊行，分別對警方濫用催淚彈、美國立法保護香港，以及堅持反對暴政表達心聲，獲至少卅八萬民眾上街力挺。然而，警方下午強制提前終止第三場遊行，並再次發射催淚彈、胡椒球彈、胡椒噴霧等驅散人群，也再次粗暴對待民眾和記者。

警方強制提前終止遊行

這三場遊行全獲警方發出不反對通知書，由上午十時起、終點為政府總部的「孩子不要催淚彈」遊行打頭陣，強調催淚彈傷害環境衛生及兒童健康，發射催淚彈也不能解決社會問題，要求警方停止，政府也必須化驗及公布催淚彈成分，並協助清理環境。香港媒體報導，有十名候任區議員到場支持，承諾上任後將成立專責小組調查。

請繼續往下閱讀...

「感謝美國保護香港」遊行中午在中環遮打花園集合，遊行至美國駐港澳總領事館外。隊伍前頭高舉美國國旗及「川普總統，讓我們使香港再次偉大」等英文標語，感謝美國總統川普、國會與人民力挺通過「香港人權與民主法案」及「保護香港法案」。主辦方聲稱逾六千人到場，警方則稱高峰時為三千八百人。

人數不斷增加 偏離路線

當日重頭戲則是下午三時後的「毋忘初心大遊行」，大批人潮在尖沙咀鐘樓聚集，由「民間人權陣線」（民陣）召集人岑子杰、「社會民主連線」梁國雄（長毛）等人帶領，朝紅磡體育館出發，現場飄揚「光復香港，時代革命」旗幟，還出現中華民國國旗。眾人高呼「五大訴求，缺一不可」、「解散警隊，刻不容緩」等口號。一名二十七歲的匿名示威者告訴法新社，他要對港府說，「我們還沒完成，區議會勝選也不是結束」。

長者跪地求警 遭推倒頭撞地

不過，由於人數不斷增加，部分民眾走出既定路線，警方先是舉旗警告，之後動用胡椒噴劑及胡椒球槍加以驅散。接著，鎮暴警察及「速龍小隊」向彌敦道和梳士巴利道增援，設立封鎖線，要求民眾停止挑釁並離場。遊行開始一小時半後，隊伍尾端仍有大批民眾等待出發，但警方強制提前終止遊行，並開始發射催淚彈，現場煙霧瀰漫。

在地鐵尖東站，警方也以武力驅離群眾，甚至有長者跪地請求員警勿動武，卻遭員警強行推開而後腦著地。此外，還有「立場新聞」記者遭員警掩口阻撓採訪。

反送中滿半年 八日遊行待批

在主辦方配合警方結束第三場遊行後，遊行群眾漸散，但晚間仍有部分街區傳出衝突。「毋忘初心」發起人Swing表示，從遊行路線的三個位置估算，至少卅八萬人上街，代表港人並未忘記初衷。警方則聲稱，由於激進示威者朝警方投擲磚頭等物品，才動用「最低武力」。接下來，民陣將在八日、亦即「反送中」運動爆發屆滿半年之際發起遊行，正等候警方批准。

參加「感謝美國保護香港」遊行的民眾，高舉美國國旗與「驅逐共黨，還我香港」標語。（美聯社）

香港警方一日下午朝「毋忘初心大遊行」現場發射催淚彈。（彭博）

香港母親帶孩子參加「孩子不要催淚彈」遊行，呼籲警方停止使用有害人體和環境的化學武器。（美聯社）

數千民眾手持美國國旗，上街感謝美國總統川普和國會通過捍衛香港自由人權的法案。（美聯社）

一名男性示威者遭鎮暴警察拘捕。（美聯社）

數以萬計的香港民眾1日下午聚集在尖沙咀，參與「毋忘初心大遊行」。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法