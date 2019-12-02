促查港警 中國轟聯國官員助長暴亂

聯合國人權事務高級專員巴舍萊。（法新社檔案照）

2019-12-02 05:30:00

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕針對聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）呼籲香港特首林鄭月娥透過對話解決紛爭，並對香港警察的執法作為展開獨立調查，中國駐聯合國日內瓦辦事處代表團發言人陳亞歐一日公開譴責聯合國人權官員評論香港「反送中」議題，聲稱此舉嚴重違反「聯合國憲章」原則，已屬公然介入中國內政，強調「調查港警是否執法過當」只會助長「暴亂份子」氣焰，鼓勵他們採取更加激進的暴力行為。

香港「南華早報」十一月三十日刊登巴舍萊的文章，呼籲林鄭透過「有意義的、包容性的」對話解決紛爭，並對港警處理抗議事件的方式進行「由不偏不倚、獨立法官領導的調查」。陳亞歐聲稱，中方已向巴舍萊、聯合國人權事務高級專員辦公室提出嚴正交涉，並重申激進份子藉由「五大訴求」實施暴力犯罪，踐踏香港法治和社會秩序，挑戰「一國兩制」底線，強調中國將繼續支持香港當局依法施政、嚴正執法、依法懲治暴力犯罪份子。

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上月底，中國駐義大利大使館也在「推特」發文，譴責義國國會邀請香港本土派政黨「香港眾志」秘書長黃之鋒發表視訊演說，指控此舉「不負責任」，違背北京強調的「外國勢力不要插手香港問題」。黃之鋒上月二十八日透過視訊與義國參議院多名跨黨派議員對談，爭取國際社會對香港民主自由與人權的支持。

挺黃之鋒 義朝野同批中

針對中國大使館的批評，義國朝野各政黨砲口一致，強調「保障言論與思想自由，是義國民主政府的基石」；邀請黃之鋒的「義大利激進黨」（Partito Radicale）呼籲外交部召見中國大使，表達嚴正抗議，義國最大反對黨「聯盟黨」（Lega）領袖薩爾維尼（Matteo Salvini）則直言回嗆，「義大利並非中國的一省」。

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