創下新紀錄！美國拉斯維加斯高溫飆到近49度 氣象局也震驚

美國內華達州的拉斯維加斯（Las Vegas）更在當地時間7日下午，測得約華氏120度的高溫（約攝氏48.9度）。（歐新社）

2024/07/08 14:18

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕全球各國迎接炎熱夏季，高溫酷暑也不斷打破紀錄。全美各地受到熱浪侵襲，多地高溫不斷創紀錄，美國內華達州的拉斯維加斯（Las Vegas）更在當地時間7日下午，測得約華氏120度的高溫（約攝氏48.9度），不僅創下當地高溫新紀錄，更讓氣象局與多位專家震驚不已。

綜合外媒報導，美國國家氣象局（National Weather Service）於當地時間7日下午3點，在拉斯維加斯的哈里瑞德國際機場（Harry Reid International Airport），測得華氏120度高溫，創下新紀錄。報導指出，國家氣象局在當天下午3點15分，於社群網站發布氣溫達華氏119度（約攝氏48.3度）的貼文，不料文章剛發布不久，就測得全新的紀錄。

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對此，隸屬國家氣象局的氣象學家尼克森（Ashley Nickerson）非常震驚表示，「我們以為溫度不會再高了，但結果卻更高了。」氣象學家梅爾策（Sam Meltzer）也指出，當天的氣象局官方預測高溫為華氏117度（約攝氏47.22度），僅有約25%的機率，會達到華氏118度（約攝氏47.8度），沒想到最後竟飆至120度。

報導指出，拉斯維加斯先前測得的最高溫記錄，皆為華氏117度，有紀錄以來共出現5次，最近一次是在2021年。另外，氣象局成員還前往當地辦公室的停車場，進行溫度實測，結果發現車內儀表板溫度達到華氏215度（約攝氏101.7度），當時室外溫度為華氏115度（約攝氏46.1度），提醒民眾外出務必多加注意極端高溫。

Numerous daily record high temperatures once again broke or tied today. Also, preliminarily all-time record high temperatures were set or tied at Las Vegas, Bishop CA and Barstow-Daggett CA. #nvwx #azwx #cawx #HeatSafety pic.twitter.com/nfq37dHf6h — NWS Las Vegas （@NWSVegas） July 8, 2024

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