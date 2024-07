創下新紀錄！美國拉斯維加斯高溫飆到近49度 氣象局也震驚

2024/07/08 14:18

〔即時新聞/綜合報導〕全球各國迎接炎熱夏季,高溫酷暑也不斷打破紀錄。全美各地受到熱浪侵襲,多地高溫不斷創紀錄,美國內華達州的拉斯維加斯(Las Vegas)更在當地時間7日下午,測得約華氏120度的高溫(約攝氏48.9度),不僅創下當地高溫新紀錄,更讓氣象局與多位專家震驚不已。

綜合外媒報導,美國國家氣象局(National Weather Service)於當地時間7日下午3點,在拉斯維加斯的哈里瑞德國際機場(Harry Reid International Airport),測得華氏120度高溫,創下新紀錄。報導指出,國家氣象局在當天下午3點15分,於社群網站發布氣溫達華氏119度(約攝氏48.3度)的貼文,不料文章剛發布不久,就測得全新的紀錄。

對此,隸屬國家氣象局的氣象學家尼克森(Ashley Nickerson)非常震驚表示,「我們以為溫度不會再高了,但結果卻更高了。」氣象學家梅爾策(Sam Meltzer)也指出,當天的氣象局官方預測高溫為華氏117度(約攝氏47.22度),僅有約25%的機率,會達到華氏118度(約攝氏47.8度),沒想到最後竟飆至120度。

報導指出,拉斯維加斯先前測得的最高溫記錄,皆為華氏117度,有紀錄以來共出現5次,最近一次是在2021年。另外,氣象局成員還前往當地辦公室的停車場,進行溫度實測,結果發現車內儀表板溫度達到華氏215度(約攝氏101.7度),當時室外溫度為華氏115度(約攝氏46.1度),提醒民眾外出務必多加注意極端高溫。

