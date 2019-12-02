堅守理大 留守者：我們沒有做錯事

在香港警方圍困理工大學期間堅守不退的「麥可」。圖為麥可十一月廿六日晚間正要去沖澡，牆上可見許多「反送中」相關塗鴉和文字。（法新社）

2019-12-02 05:30:00

〔編譯茅毅／綜合報導〕香港警方十一月十七日開始封鎖理工大學校園後，直到廿九日才「解封」撤離。在這段時間，一名堅守不退的男示威者「麥可」（Michael）向法新社披露心路歷程。他說，「我有很多撤離的好機會，但我選擇留守」，「我們沒有做錯任何事」。

理大位於連接港島與九龍的紅磡海底隧道九龍端附近，自十一月十三日起遭「反送中」示威者佔據，「勇武派」以汽油彈和弓箭抵擋鎮暴警察圍攻。在警方展開圍困行動的第二天，就有示威者試圖逃離理大，從校內的天橋以繩索垂降到校外的公路上，再搭乘等候接應的機車，或從下水道尋找出口。然而，麥可決定堅守，他堅信自己沒有犯罪，有充分的理由留在校內。

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麥可住進一間會議室，滿地都是食物罐頭、瓶子及垃圾。他在圍城第十一天對法新社說，每天都面臨新的挑戰，例如尋找食物或清潔用品等。他能在理大的體育館沖澡，卻沒有乾淨的換洗衣物，每天還得設法避免被搜索隊發現。他說自己身心俱疲，但「你必須面對它」。

沒未來 上學還有意義？

在圍城最後幾天，僅剩少數示威者藏匿在校內，擔心警方發動突襲。當麥可受訪時，一個突如其來的聲響，引發片刻恐慌，他很快將該會議室的燈光關掉，以免被任何進入校內的警察發現。儘管面對記者侃侃而談，但麥可始終未透露其年齡，或是否為理大學生。

麥可說，「我們將奮戰到錯的變成對的，我認為香港人不會投降」。他堅稱自己並未參與暴力活動，覺得警方無權包圍理大，或指控他們是暴徒。某天晚上，麥可帶記者走過迷宮般的校園，經過一堵遭示威者塗鴉的白牆時說，「當沒有未來時，上學還有什麼意義？」他還會一邊閱讀圖書館裡的書籍，一邊盯著理大圍牆外示威抗議的現場直播。

然而，麥可十一月廿八至廿九日突然消失，不回訊息也不見蹤影。校方派出的搜索隊廿八日再次聲稱，校內已無留守者。等到警方翌日撤離後，麥可又傳簡訊向法新社記者報平安，說「我很好，也很安全」。

麥可是最後幾名堅守理大的留守者之一。（法新社）

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