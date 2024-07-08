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匈牙利總理奧班突訪北京 今與習近平會面

匈牙利總理奧班突然於8日抵達北京，與中國國家主席習近平舉行會談。（路透）

匈牙利總理奧班突然於8日抵達北京，與中國國家主席習近平舉行會談。（路透）

2024/07/08 14:06

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕匈牙利總理奧班（Viktor Orban）在結束對莫斯科和基輔的訪問後，已於8日抵達北京，並與中國國家主席習近平舉行會談。

綜合媒體報導，匈牙利7月接任歐洲聯盟（EU）輪值主席國，奧班繼上週突訪俄羅斯和烏克蘭後，展開第3個並未事先對外公布的海外行程。

奧班的發言人亞瓦西（Bertalan Havasi）8日告訴匈牙利國家通訊社米蒂通訊社（MTI），「總理奧班的和平使命仍在持續進行。」

中國外交部則在簡短聲明中證實，奧班8日將會見中國國家主席習近平，「就共同關心的問題進行深入溝通」。

在右傾執政黨治下，匈牙利已成為中國重要的貿易和投資夥伴，反觀其他大部分歐盟國家，不斷尋求減少對這個世界第2大經濟體的依賴。

匈牙利外交部長西亞爾托（Peter Szijjarto）在社群平台臉書提及，他也隨著奧班抵達中國進行訪問。

中媒《澎湃新聞》8日引述中國外交人士所說，稱奧班此次訪問相當「突然」。中國外交部發布奧班訪中的消息即可看出端倪，並沒有包括「應某某邀請」的常規外事表述；但中國國家領導人的會見安排，則顯示中方對此事的重視。

奧班訪俄在歐盟內部引發爭議，多名官員稱其未獲歐盟授權，並強調奧班「僅能代表匈牙利」。

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