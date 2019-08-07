深圳亮劍 中國放送模擬鎮壓畫面

2019-08-07

〔編譯周虹汶／綜合報導〕中國政府繼上月底在距離香港最近的廣東省「大練兵」後，六日又在該省「深圳亮劍」模擬鎮壓黑衣人的場面，出動一．二萬名公安同步宣誓的龐大陣仗，劍指香港「反送中」抗爭者的意味甚明。

上月卅日在廣東省佛山市舉行的「廣東公安機關新中國成立七十週年國慶安保誓師大會暨夏季大練兵啟動儀式」，計三千七百人參加「大練兵」，另有十六萬公安民警參與安保誓師，當時即引發關注。六日的「廣東公安夏季大練兵『深圳亮劍』行動」，不僅全警種上陣，加上以黑衣人為鎮壓模擬對象，更進一步透露出中國近期連串演習的真正居心。

深圳市公安局五日的「微博」公告聲稱，六日上午十時卅分於當地寶安區海濱廣場舉行的「深圳亮劍」行動，由廣東省公安廳統一部署，進行海陸空演練，包括特警科目演練、突發事件應急處置等，全程約十分鐘，並透過網路直播。

自由亞洲電台（RFA）指出，中國官方以「滋事份子」指稱示威者，隨著衝突加劇，改以「暴徒」稱之，整場演習疑為中國公安應對香港「反送中」示威活動的模擬戰：六日模擬示威者的黑衣人戴安全帽、高舉「還我血汗錢」抗議布條並高喊「放人」口號，接著持木棍衝撞以盾牌抵擋的警察，還投擲鞭炮、磚頭與汽油彈，並出動火燒手推車等道具；警方一度舉旗警告，要求「立即離開，否則強行驅散」，隨後祭出胡椒噴霧、催淚彈、防暴槍、警犬鎮壓並抓人，隨著一波波升級模擬，官方各種鎮暴武器盡出，最後得意宣告「現場恢復秩序，暴力騷亂事件得到成功處置」。

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