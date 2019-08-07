香港大三罷 148人被逮 最小13歲

2019-08-07

35萬人罷工 29萬人上街

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港「反送中」運動在五日發動罷工、罷市、罷課及七區集會活動，估計有三十五萬人參與罷工、二十九萬人出席集會，但各區活動演變為激烈的街頭追逐及衝突。除了警方再次濫射數百枚催淚彈、橡膠子彈，並破紀錄在一天內狂逮一百四十八名示威者，年齡最小者僅十三歲，還首次出動裝甲車，北角及荃灣等地也再次發生身穿白衣、藍衣的疑似黑社會份子，結黨以刀械、木棍、藤條襲擊民眾的事件，甚至有人被砍至見骨！但警方仍未及時阻止惡棍行凶。

下次再罷工 更具組織力

香港最大工會聯合組織「香港職工會聯盟（職工盟）」主席吳敏兒，六日公布五日的罷工及集會狀況，表示此次罷工是毫無經驗的「第一次」，人數有鼓勵作用；這也是「反送中」運動新型態抗爭的起點，不排除經討論後下次罷工會更具組織力。

不過，參與七區集會的示威者，不久即開始包圍各區警署及主要道路，警方也立即回擊，速龍小隊與鎮暴部隊一路追打逮捕示威者，並數度以口頭或肢體襲擊記者，甚至從高處發射催淚彈。港警公共關係科六日指出，警方五日共拘捕一百四十八人，年齡介於十三至六十三歲，涉及非法集結、襲警、藏有攻擊性武器等罪；警方五日發射約八百枚催淚彈、一百四十枚橡膠子彈、二十枚海綿彈，催淚彈的數目直逼前兩個月累積的一千枚。

出動裝甲車 攜載聲波砲

六日凌晨，示威者仍聚集在旺角警署外及聯合廣場等地，警方除持續施放催淚彈外，並在凌晨二時出動兩輛「銳武」裝甲車。「銳武」為港警第三代裝甲車，全車防彈且攜載俗稱「聲波砲」的長距離揚聲裝置，高達一百五十分貝，不當使用恐致聽力嚴重受損。

除了幾乎已成為「慣例」的警民衝突外，上月二十一日發生在元朗的白衣人毆打民眾事件，此次也再度上演。晚間八時後在港島北角，約廿餘名穿白衣、疑為黑道「福建幫」的男子襲擊示威者，雙方一度在街頭鬥毆，但在大批黑衣人趕到聲援後，寡不敵眾的白衣人迅速敗逃，部分躲入「香港第一青年會義工團」建築內，一度遭尾隨的示威者包圍。

白衣人砍人 還有藍衣人

與此同時，在荃灣一帶也出現身穿「我愛香港」字樣的藍衣人及其他白衣人，手持刀械、木棍等武器追逐襲擊黑衣示威者。據報導，一名年約三十歲的黑衣男子，頭、手、腳都有傷口，雙腿傷口大量出血且深可見骨。「民間人權陣線」副召集人陳皓恒表示，他在深夜目睹白衣人追打身穿反光衣的記者；更有兩名白衣人壓制一名約十八歲的黑衣男子，「一個抓住，一個用刀斬其手腳」，之後被眾人圍堵及反擊。

記者被追打 警方不理

警方約十一時半才到場，民眾告知白衣人逃竄方向，但警方不僅不理，還開始驅散民眾，甚至警告民眾若再靠近就會被控告襲警；警方前後僅停留約十分鐘，未採取調查和追捕即離去。另外，有民眾在街旁發現數個紙箱，裡頭裝著大批藍衣，與襲擊路人的凶徒衣著相同。

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