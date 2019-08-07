港人科技抗爭 約炮神器傳訊 抓寶掩護行動

2019-08-07

〔編譯管淑平／綜合報導〕科技是香港「反送中」抗爭行動的重要動員手段，示威者除了透過網路討論區、即時通軟體組織行動外，也有更具創意的方式：利用交友軟體Tinder、抓寶遊戲「寶可夢（Pokemon Go）」等管道，在網路上號召支持者參與。

最近在香港滑開Tinder，螢幕上出現的照片可能超乎你的預期：寫著一場又一場反送中示威時間、地點資訊的圖片。反送中示威者主要透過加密通訊軟體Telegram聯絡、在電玩實況平台Twitch上直播示威行動，但是隨著近日暴力衝突加劇，警方更強力打擊抗爭行動，一些示威者訴諸非傳統的網路通訊方式，在這個有「約炮神器」之稱的熱門交友軟體平台上張貼抗爭行動訊息，就是其中一個創意手法。

示威者的另一個創意動員工具是抓寶遊戲「寶可夢」。七月二十七日元朗遊行遭警方拒絕後，示威者改推出「只限元朗」的寶可夢特別活動，號召玩家當天到元朗「抓寶」，網路宣傳海報稱人數越多、越容易出現稀有寶物，還提醒大家注意人身安全、照顧同行訓練員，暗指這場為了回應元朗白衣人攻擊事件而舉辦的遊行可能再遭攻擊。

舊時在街頭發傳單宣揚政治理念的作法，現在也被雲端科技取代。蘋果公司iOS設備之間分享影音、檔案的AirDrop隨建即連網路，也是示威者宣傳抗爭的管道，在香港地鐵上許多人都收到過透過AirDrop送到手上的示威訊息，包括號召五日的罷工、罷市、罷課行動。由於中國過濾反送中相關報導，香港示威者也利用AirDrop點對點傳輸特性，直接將相關資訊推送到中國遊客手機，讓他們了解反送中示威緣由。

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