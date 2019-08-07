迴避政改 港澳辦：玩火必自焚

2019-08-07

〔編譯管淑平、記者鍾麗華／綜合報導〕香港「反送中」抗爭經過五日晚間多地爆發警民衝突後，中國國務院港澳事務辦公室六日再度針對香港情勢召開記者會，痛批反送中示威者「囂張至極、喪心病狂」，並指責香港內外「反中亂港」勢力在幕後慫恿，警告「玩火者必自焚」，不要誤判形勢「把克制當軟弱」，低估中央維護國家根本利益的決心。

這是國務院港澳辦近兩週來第二次就香港情勢召開記者會，也是迄今北京當局對反送中抗爭的最嚴厲斥責，顯示北京將採取強硬路線對付示威者，而且不打算討論政治改革要求。

港澳辦發言人楊光指稱，香港最近的示威行動已演變為極端暴力行為，示威者兩度扯下五星旗扔入海中，公然冒犯國家尊嚴、挑戰「一國兩制」底線，「可謂囂張至極、喪心病狂」。他直指「香港內外的反中亂港勢力」在幕後慫恿，從示威者的「光復香港 時代革命」口號可知其政治動機，就是衝著一國兩制中的「一國」，「要挑戰這個根本」。

被問到外部黑手所指為何，楊光說，自啟動修訂「逃犯條例」以來，「一些西方政客和台灣當局就公然在前台指手畫腳」，又列舉美國官方多次聲明、高調會見反對派人士，國會議員提出相關法案等，強調香港事務絕不容外國插手，重申中央堅定支持香港特首林鄭月娥。

被問到輿論指港警濫用暴力時，楊光說，警方是在嚴正執法，多項數據顯示，示威已嚴重影響香港經濟民生，呼籲港人站出來「止暴制亂，恢復秩序」，「玩火者必自焚，該來的懲罰終將來到」，不要低估中央維護國家根本利益的堅定決心。至於北京是否考慮宣布緊急狀態、派軍協助港府，楊光僅表示駐港部隊依基本法和駐軍法相關規定行事，但中央絕不會放任香港出現特區政府不能控制的危及國家統一或安全的「動亂」。

陸委會嗆港澳辦 顛倒黑白

泛民主派政黨「香港眾志」秘書長黃之鋒說，港澳辦是要恐嚇港人閉嘴，「北京不是依法治理香港，而是用催淚彈」。針對港澳辦指控台灣干預香港，陸委會昨回嗆，刻意扭曲解讀各界維護人權公義的發言，才是顛倒黑白、是非不分，更凸顯中共不傾聽民意的獨斷、極權本質。香港今日不穩定局勢，罪魁禍首是港府，以及打壓人權、箝制司法的中共當局。面對港人訴求及國際社會的疑慮，中共及港府應以誠意與善意認真回應港人訴求，才是解決香港亂局、重拾民眾信任的關鍵所在。

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