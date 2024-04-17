TikTok新版恐影響心理健康 歐盟限24小時內提出風險評估

TikTok近日已在法國、西班牙推出新版APP，歐盟今（17）日下令TikTok必須在24小時內提出該新版APP的風險評估，主因擔憂對兒少保護與用戶心理健康造成潛在衝擊。（美聯社）

2024/04/17 22:45

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕歐盟執委會17日表示，已要求中國「字節跳動」（ByteDance）旗下短影音分享平台TikTok，在24小時內就本月在法國、西班牙推出的新應用程式（APP）「TikTok Lite」，提出風險評估，主因擔憂該APP對兒少與用戶心理健康造成潛在衝擊。

歐盟產業政策執委布勒東根據「數位服務法」（Digital Services Act，DSA）對TikTok提出上述要求。這是歐盟執委會近2個月來第2度以科技監管法規DSA對TikTok採取行動。今年2月，針對TikTok可能在未成年人保護、廣告透明度、研究人員資料存取、成癮性設計和有害內容風險管理等方面違反DSA，布勒東甫啟動正式調查。

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歐盟執委會表示，已要求TikTok提供訊息，以取得「TikTok Lite」於歐盟27國推出前就應已完成的風險評估更多細節。

路透引述歐盟執委會文件指出，這項行動顧慮到該APP的新「任務與獎勵」（Task and Reward Lite）計畫，「對未成年人保護與用戶心理健康的潛在影響，尤其有關於可能刺激成癮行為」。

文件說：「TikTok必須在24小時內提供『TikTok Lite』的風險評估，並在4月26日前提供其他要求的訊息，之後（歐盟）執委會將分析TikTok的回覆，然後評估接下來措施。」

歐盟執委會還要求TikTok提供有關已實施降低系統性風險的措施之詳細訊息。

歐盟對TikTok的調查和相關行動，使TikTok最終可能面臨巨額罰款的風險。歐盟領先全球的DSA要求數位科技企業必須採取更多措施，來處理其平台的非法和有害內容，對違法的罰金可高達企業全球年營收的6%。

「TikTok Lite」近日進軍法國和西班牙，新功能讓18歲以上用戶可透過完成每日任務來賺錢，看越多、越頻繁使用就賺得越多，還會不斷發送通知，而點數可「抖內」給網紅或換成網路購物金，引發法國人類學專家警示這項機制構成「可怕的陷阱」，恐「成癮」造成民眾健康問題與讓青少年遠離社會和學校。

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