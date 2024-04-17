泰國潑水節期間「交通事故激增」 造成243死、近2千人受傷

每年的4月是泰國的潑水節（Songkran），不僅是泰國重要節慶之一，也是東南亞最盛大傳統節日。（歐新社）

2024/04/17 23:02

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕每年的4月是泰國的潑水節（Songkran），不僅是泰國重要節慶之一，也是東南亞最盛大傳統節日。今年泰國政府特地延長假期，讓國內各地民眾得以返鄉過節，更吸引世界各國遊客前往朝聖，然而卻也因此導致交通事故激增，截至昨（16）日潑水節最後一天，這場慶典已造成243人死亡、1837人受傷。

綜合外媒報導，泰國教育部長奇喬布（Permpoon Chidchob）在今（17）日記者會，針對今年4月11日至16日的潑水節期間，發生多起死傷事故進行說明。奇喬布指出，許多勞工返鄉慶祝潑水節，然而期間泰國各地共發生1811起交通事故，造成傷亡慘重，其中機車事故占比高達84.9%。

請繼續往下閱讀...

奇喬布表示，位在最北部的清萊府（Chiang Rai）事故發生率最高，71起交通事故造成15人死亡；同樣在北部的帕府（Phrae），則是受傷人數最高，共有68人。在4月16日潑水節最後一天，泰國各地共發生242起事故，造成32人死亡、237人受傷，事故肇因由超速駕駛37.6%占最大宗，其次是占比23.9%的酒駕，以及21%的超車。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法