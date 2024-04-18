以、烏差別待遇？美：「關係不同」且不會與俄直接交戰

烏克蘭總統澤倫斯基11日出席歐盟中東歐成員國論壇「三海倡議」（3SI）峰會。（歐新社）

2024/04/18 06:06

首次上稿 04-17 22:20

更新時間 04-18 06:06

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國、英國等西方國家聯手攔截伊朗攻擊以色列的飛彈，不免讓烏克蘭總統澤倫斯基吃味，澤倫斯基呼籲西方在保護烏克蘭上展現同樣的「團結」。美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）16日被問到這問題時答說，美國與以色列的關係和烏克蘭不同，美國不會與俄國發生直接武裝衝突，「因為我們不希望第三次世界大戰」。

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米勒在16日國務院例行記者會上，回應記者問到澤倫斯基呼籲西方盟邦，以保護以國的同樣方式保護烏克蘭，米勒說，美國與以色列的關係，與和烏克蘭的關係「完全不同」。

他說，「就安全夥伴關係而言，我們與以色列的關係可追溯到數十年前，我們與以色列有數十年之久的安全夥伴關係，我們一直提供他們直接軍事援助」，「以色列是美國的主要非北約（NATO）盟邦，烏克蘭的情況不同，直到在這場衝突爆發前幾個月，我們都與他們沒有那種協議」。

米勒指出，美國自烏俄戰爭以來，提供烏克蘭自衛所需軍備，包括愛國者防空系統等，所做所為眾所皆知，「他們能夠如此成功地抵擋俄國一波波的攻擊，很大一部分是因為我們提供的那些防空系統」。

他說，「我們與俄國並不處於直接軍事衝突，這種情況會需要美國飛機在烏克蘭上空回應俄國攻擊。我們不會與俄國發生直接武裝衝突，美國總統已經非常清楚表明這一點。我想，美俄之間不發生直接武裝衝突，符合美國人民的利益，因為我們不希望第三次世界大戰」。

米勒強調，美國「充分致力於保護烏克蘭」，過去兩年已經證明這一點，他呼籲美國國會通過追加援烏預算，讓美國能提供烏克蘭亟需的更多武器裝備。

伊朗14日對以國發動報復攻擊，根據以國軍方統計，伊朗發射了170架無人機、150枚飛彈，絕大多數在以國境外就遭以國和美國、法國與英國等盟邦聯手攔截。澤倫斯基立即譴責攻擊，但也力促西方盟邦，展現同樣的「團結」保護烏克蘭。

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