從反送中到光復香港 港人啟動革命

2019-08-07

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港「反送中」運動已從反對「逃犯條例」，升級為要求港府回應民主訴求。南華早報指出，自七月廿一日的示威行動首次劍指北京政府駐港聯絡辦公室（中聯辦）後，「光復香港 時代革命」的口號旋即成為這場運動的代名詞，這個由正在服監的本土派政治人物梁天琦在二○一六年提出的口號，逐漸令更多港人產生共鳴，但也引發北京及港府當局公開痛批「嚴重挑戰國家主權及一國兩制底線」。

梁天琦2016競選口號終獲共鳴

「光復香港 時代革命」是由本土派組織「本土民主前線」前發言人梁天琦，在一六年參與立法會補選時所提出的競選口號。他原在「時代革命」或「世代革命」之間抉擇，最後決定採用前者，以凸顯革新與改變不是取決於人的年齡，而是取決於人的思想有沒有追上時代的步伐，是不同年齡者都能參與的行動，而非一場「世代之爭」。然而，多數港人當時對該口號感到疏離，遑論了解箇中涵義。梁天琦因一六年「旺角騷亂」被控襲警和暴動罪，正在服六年徒刑。

隨著「反送中」運動升級，參與五日「大三罷」沙田區集會的二十八歲梁姓女子表示，她以前無法理解「光復香港」的意義，如今卻能心領神會，「港府現已偏離正道，警察甚至與黑幫『三合會』勾結，所以我們必須站出來光復香港，全因我們是深愛這座城市的香港人。」港府行政會議成員、全國人民代表大會港區代表葉國謙則批評，該口號無疑在宣揚港獨，並指「有一小群人仍希望被殖民統治」。

不過，香港中文大學政治與行政學系副教授馬嶽表示，該口號本身定義模糊，可進行不同解讀。他指出，港人之所以對「革命」一詞青睞有加，是因為特首林鄭月娥政府已喪失治理香港的道德基礎；再者，很多人對梁天琦及近期示威中被控暴動罪的民眾感到歉疚，也令他們更加認同該口號。

五日在旺角區參與示威的二十八歲工程師張東尼表示，他不覺得「反送中」運動已轉化為「革命」，該口號只是代表示威者認為「港府已經墮落」，「如果我們想要獨立，就會直接喊獨立」。智庫「香港政策研究所」董事暨行政總裁馮可強則指出，北京或許會將該口號視為港獨傾向增強的警訊，林鄭應向北京表明如何處理當前危機，而非指著一群示威者罵「暴徒」。

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