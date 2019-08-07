港府壟斷話語權 反送中首次開記者會

2019-08-07

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕香港「反送中」運動沒有公認的領導中心，但為了抗衡港府「一言堂」，三名示威者代表六日在旺角召開首次「民間記者會」做為傳遞真相的平台，向外界傳達更多未被主流媒體報導的民眾心聲。三名發言代表促請港府停止鎮壓，儘快回應民間五大訴求，不要企圖模糊問題焦點，浪費行政資源召開警方或其他政府部門的每日記者會。

化名陳傑瑞（Jerry，十八歲男學生）、金萊納（Linus，二十三歲男性）、曾瑪莉（Marry，三十二歲女性）的三名發言代表，六日身穿黑衣、頭戴黃色安全帽及口罩出席，現場並有手語翻譯員同步手譯。他們聲稱透過加密通訊軟體「Telegram」的群組聯絡，該群組發起至今約二十四小時，約有一百名成員，大家共同商議新聞稿內容，三人僅代為宣讀新聞稿，今天才首次見面。

根據新聞稿，這群熱愛香港、爭取公義的反送中示威者，指控港府和港警日前在記者會的言論「不盡不實，對香港市民的抗爭行為惡意扭曲」，讓人感到極度憤慨和失望。香港財政司長陳茂波五日「意圖抹黑」反送中示威遊行，稱其影響香港經濟發展，但香港第二季經濟成長放緩實則受到大環境影響，與遊行沒有直接關係，且零售與出口業早在四、五月就已放緩。

三人強調，他們不隸屬於任何政黨或團體，也無法代表所有抗爭者，「這場記者會扮演一個平台，目的是抗衡政府在這個議題上壟斷的政治話語權」，他們透過各種網路途徑蒐集意見，但不會與港府做出任何談判。新聞稿譴責港警暴力執法，呼籲港府「還政於民」，同時促請港府儘快處理部分警務人員濫權執法的行為，及調查七月二十一日元朗區連串疑似黑社會無差別攻擊市民的事件。

陳傑瑞說，如果解放軍駐港部隊介入未來的抗議事件，他們不會與中國軍隊直接對抗，「我們會回家睡覺」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法