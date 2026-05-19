川普原話被亂翻譯！ 陶傑：「走向」與「宣布」台獨是兩回事

美國總統川普。（彭博）

美國總統川普（Donald Trump）上週結束「川習會」接受媒體專訪，並對兩岸議題提出最新說法，內容涉及「台獨」，不僅引發國際社會高度關注，還出現蓄意扭曲川普原話的翻譯亂象。對此，香港作家陶傑引用英國廣播公司《BBC》專題報導，直言「走向」獨立，與「宣布」獨立，是兩回事。

根據《福斯新聞》（Fox News）報導，川普接受專訪時明確說出︰「I'm not looking to have somebody go independent」，如果將這句英文按照單字直接翻譯，則出現「我不想看到有某人走向獨立」等意思。陶傑對此發文指出，中國與台灣的九流翻譯，蓄意混淆、扭曲川普原話，意圖以「華文輿論」挑動台灣內鬥恐慌。

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陶傑翻出川普英文原話，逐一解釋這句話的意思，首先指出「Go independent」這一詞，其含義並非「走向」（becoming），而是「變成」；接著，他以「她出櫃了」（She’s gone lesbian）來舉例，指出這句話有當事人「自宣為女同志」的意思。因此，川普說不想見到台灣出現「Go independent」的情況，只有《BBC》準確定譯為「宣布獨立」（declare independence）。

陶傑進一步解釋，在國際法與常識之中的兩者區別，可以參考加拿大的魁北克省、西班牙的卡塔羅尼亞尋求獨立的歷史，「魁北克尚未經一場和平的公投或內戰後，正式成立一個魁北克共和國政府，廢除楓葉旗，另懸一支魁北克國旗；西班牙也沒有出現一個卡塔羅尼亞共和國、有一名總統宣布巴塞隆拿為首都。」

陶傑指出，「Go independent」是正式宣佈獨立，包括更換國旗、宣布國號國徽、發行鈔票，如同1934年蘇共第三國際支持毛澤東在江西瑞金的「中華蘇維埃政權」；同時，蘇聯也不敢承認，中華民國政府遂出兵清剿。陶傑認為，現在台灣的是中華民國政府，沿用孫中山制定的中華民國憲法，只不過選出了一個有強烈台獨意識的民進黨政府，此一政府及其許多支持者，在意識中「希望將來」台灣能獨立。

陶傑直言，川普對台灣人的身份或悲情「沒有興趣」，更對台灣人的意識日漸追求獨立沒有研究，因為川普講的是結果（outcome），而不是一個冗長而未知的過程（process），「但川普的立場與美國歷任政府絕無分別：美國在顧及太平洋的穩定與利益大前提下，只讓台灣『不統不獨，維持現狀』。」

陶傑表示，台灣人在思想上是否很微妙地「走向」獨立，或者是有朝一日改名叫台灣共和國，川普都對此沒興趣且不反對，只強調屆時若遭到中國武力入侵，不要指望川普的美國政府能派軍隊干預，因為美國有自己的台灣關係法約束，「對於中共，只要台灣一日不被中共統治，即使如此馬英九鄭麗文做了總統，一日就當作台灣處於獨立狀態，習近平一日都想打，而現在就想打。而美國的立場是No。」

陶傑認為，目前台灣在總統賴清德的領導下，有一股意識台獨的味道，讓他覺得有如一個男子「舉止有點娘娘腔」，但是沒有出現「出櫃」或「完成變性手術」的情況，填表時在性別欄還填一個字Male。陶傑指出，對於川普來說，只要在賴清德執政下的台灣沒有進行「國家變性手術」，還是一個「biological male」、還填報中華民國，台灣在美國的太平洋勢力範圍之內，北京政府就不准動它。

綜合上述，陶傑表示這就是川普原話「Go」的字義，並指出這個字與中文理解的「走向」完全不同，並吐槽中國人口口聲聲說要「走向共和」，卻走了100年也走不到，「將『宣布獨立』竄改為『走向獨立』，是惑眾的宣傳。」

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