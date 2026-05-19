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    首頁 > 國際

    韓劇《21世紀大君夫人》扭曲歷史 教授痛批：為中國東北工程找藉口

    2026/05/19 15:05 即時新聞／綜合報導
    韓劇《21世紀大君夫人》出現貶低南韓歷史地位的爭議，教授徐坰德痛斥這根本就是為中國東北工程找到藉口。圖為劇中大君即位時，臣子喊出「千千歲」。（圖擷自徐坰德臉書）

    韓劇《21世紀大君夫人》出現貶低南韓歷史地位的爭議，教授徐坰德痛斥這根本就是為中國東北工程找到藉口。圖為劇中大君即位時，臣子喊出「千千歲」。（圖擷自徐坰德臉書）

    南韓《MBC》電視台電視劇《21世紀大君夫人》由IU、邊佑錫主演，海外方面由Disney+播映，孰料劇中出現貶低南韓歷史地位的爭議，對此，經常針砭時事的誠信女子大學教授徐坰德，痛斥這些內容根本就是為中國東北工程找到藉口。

    綜合韓媒報導，徐坰德今（19日）在臉書發文，直指《21世紀大君夫人》在15日播出的第11集中，由邊佑錫飾演的大君舉辦登基典禮，臣子竟喊出古代中國藩屬國所使用的「千歲」。

    另外，原本應為一國之主所配戴的十二旒冕冠，被改成了藩屬國的九旒冕冠，而且劇中人物演繹出的是中國茶道而非南韓傳統茶禮。徐坰德表示，面對持續不段的批評聲浪，製作團隊16日才姍姍來遲地道歉，但爭議仍然在蔓延中。

    徐坰德認為，這種會透過OTT平台（Disney+）在全球播放的電視劇，對於歷史內容必須要準確考證，並且也要小心周邊國家（指中國）扭曲歷史的情況，否則就是在為中國的東北工程提供了藉口。

    東北工程全名為「東北邊疆歷史與現狀系列研究工程」，由中國社會科學院和東北三省從2002年開始展開研究，其中存在將高句麗視為中國東北少數民族政權的論述，引發南韓學界的反彈。

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