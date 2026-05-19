三星、 SK海力士2倍槓桿ETF將上市 南韓金融監督院憂心

南韓三星電子、SK海力士2倍槓桿ETF將於27日上市，南韓金融監督院感到憂心。圖為三星（紅）與海力士（藍）股價走勢。（彭博）

南韓三星電子、SK海力士股價驚驚漲，近來雖下跌但仍在歷史高點，專門追蹤這2支股票的2倍槓桿ETF將於27日上市，南韓金融監督院對此感到憂心。

據《東亞日報》報導，金融監督院今（19日）表示，院長李粲珍18日主持了消費者風險應對委員會會議，席間有人提到若有大量資金流入三星、海力士2倍槓桿ETF，將會加劇市場波動，可能導致散戶蒙受更大的損失。

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對此，李粲珍直指必須要注意這些鼓勵民眾開槓桿或借貸投資的金融業者，以及某些擾亂資本市場的行為。南韓券商NH Investment & Securities研究員則分析，這款ETF很有可能會加大短期波動，但對股價長期走勢的影響有限。

據了解，南韓規定散戶若要購買槓桿或反向ETF，帳戶裡至少要有1000萬韓元（約新台幣20萬元）款項，並且完成1小時的投資課程，發行商也必須在ETF名稱裡加上「槓桿」

、「反向」等字樣，避免不知情者誤買。

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