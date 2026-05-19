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    首頁 > 政治

    當北部人盤子？1張2萬 選台南市長謝龍介跑到板橋辦募款餐會引熱議

    2026/05/19 16:04 即時新聞／綜合報導
    國民黨台南市長參選人謝龍介在新北市板橋區舉辦「1張2萬」餐券的募款餐會遭網友開酸。（圖擷取自@hsiehlungchieh社群平台「Threads」）

    國民黨台南市長參選人謝龍介在新北市板橋區舉辦「1張2萬」餐券的募款餐會遭網友開酸。（圖擷取自@hsiehlungchieh社群平台「Threads」）

    九合一大選將於11月28日舉行，民進黨台北市長參選人沈伯洋與新北市長參選人蘇巧慧今（19日）首次合體，選在台北市萬華區魚果市場集結拜票；反觀國民黨台南市長參選人謝龍介則是選在新北市板橋區舉辦「1張2萬」餐券的募款餐會，遭網友開酸「比柯文哲8888還貴」、「你要選台南市長，餐會地點在板橋，有沒有搞錯？」

    謝龍介在社群平台「Threads」發文聲稱「這一次，我們不靠財團、不靠資源堆疊，而是靠每一位認同理念、願意一起打拚的朋友。」因此選擇販賣「1張2萬」的餐券，邀請他的支持者到「新北市板橋區的餐廳」參加「謝龍介115年臺南市市長競選募款餐會」。遭網友大酸「要選台南市長然後在板橋辦募款餐會，是覺得在台南會個位數到場，還是覺得北部人都盤子？」

    網友在留言區紛紛開酸「賴祥德（賴清德）被你賴了這麼多年，你不但沒長進、還在騙！」、「笑死人，你的房產地產這麼多還募款？」、「刪掉台南預算，然後選台南市長？這是什麼操作啊」、「要參選台南市長，結果競選募款餐會辦在板橋區，餐券每張新台幣20000，國民黨的邏輯真的大問號欸？？？」、「謝龍介：用在台南選舉募款的名義收超高的價格在板橋辦餐會，你是他X的真的當台南人都是白癡嗎？」、「台南市長在板橋辦餐會，是不是知道台南沒人要捐你，笑死」。

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