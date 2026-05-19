打臉親中媒體！ 翁達瑞全面解析川普台獨說法

美國總統川普對於台獨的說法受到外界關注，旅美教授翁達瑞對此全面解析。（彭博）

美國總統川普在結束川習會後接受媒體專訪，對於台獨的說法受到外界關注，旅美教授翁達瑞（本名陳時奮）指出，親中媒體對此自嗨宣稱川普反對台獨，但經過他分析後發現了川普的意思遭到扭曲。

翁達瑞臉書指出，川普受訪時針對兩岸議題首先說的是「I’m not looking to have somebody go independent」，這句話可以直譯為「我不想看到有某人走向獨立」，但問題是台灣本來就不隸屬任何國家，不存在「走向獨立」的爭論。

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翁達瑞表示，世界各國雖然未必給予外交承認，但都接受台灣主權獨立的事實，台灣的國家地位就是國際公法所稱的事實獨立（De Facto Independence）。

翁達瑞分析，既然川普知道台灣屬於「事實獨立」，那麼他使用「go」的語意就不是「走向」獨立，而是「宣布」獨立。

翁達瑞說，川普無法反對台灣的「事實獨立」，只能反對有人「宣布獨立」，這也是西方主流媒體的解讀，至於親藍媒體將這段話解讀為川普反對台獨並不精確，可能出自惡意扭曲也可能是英文不好。

翁達瑞表示，川普接下來說「We’re not looking to have somebody say, ‘let’s go independent because the United States is backing us.’」，可翻譯為「我不想看到有人說：『讓我們宣布獨立，因為美國挺我們』。」

翁達瑞指出，這段話其實是川普重申對台灣的支持，但不想看到有人因此宣布台灣獨立，這就是美國的長期政策，亦即支持台灣獨立於中國之外的現狀，但不允許台灣片面宣布獨立。

翁達瑞說，親藍媒體認為這句話是川普對台灣的警告，顯然是不精確的解讀，因為川普這句話也包括對中國的警告，代表著「只要沒人宣布獨立，美國就會挺台灣，不允許中國片面改變現狀。」

翁達瑞感嘆，川普對中國的警告被親藍媒體忽略，可能和上1句一樣出自惡意的扭曲，或者是閱讀能力不好。

翁達瑞指出，川普又說「And, you know, we’re supposed to travel 9,500 miles to fight a war.I’m not looking for that.I want them to cool down, I want China to cool down」，這句話可翻譯成「而且，你知道的，我們被認定要到9500英哩的地方打仗，我不想看到那種局面，我希望他們冷靜下來，我希望中國冷靜下來。」

翁達瑞表示，親藍媒體將這句話解讀成川普不想跟中國打仗，暗示美國會放棄台灣，這顯然是刻意的扭曲，假如台海發生軍事衝突，翁達瑞認為美國還是會參戰。

翁達瑞指出，美國介入台海戰事理所當然，但川普不樂見此事，因此才希望大家冷靜。翁達瑞說，川普的這段話等同是在承諾協防台灣，但不希望台灣片面宣布獨立，同時警告中國不要輕舉妄動，川普明顯是在重申美國的長期台海政策。

翁達瑞最後總結，直指中國崛起確實對美國造成壓力，但台海問題還是美國說了算，針對習近平的施壓川普不予理會，因為美國與台灣的戰略利益一致，美國介入台海衝突是戰略利益的考量，而非單純挺台灣，但親藍媒體沒有看透這一點。

翁達瑞指出，川普沒有反對台獨，因為「台灣是事實獨立的國家，川普如何能反對？」翁達瑞認為，川普反對的是台灣片面宣布獨立，同時也反對中國片面改變台海現狀。

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