川普表態不希望台灣宣布獨立 《BBC》解析民意與政府「維持現狀」真相

BBC分析指出，儘管川普近期表態不希望台灣尋求獨立，但台灣政府目前的策略是強調「無須宣布」，藉此在維持主權事實的同時，呼應目前台灣社會多數支持維持現狀的氛圍，圖為總統賴清德。（資料照）

美國總統川普近日與中國國家主席習近平結束北京會談後，隨即針對台海議題表達立場。川普接受《福斯新聞》（Fox News）專訪時明確表示，他不台灣走向獨立（ go independent）。英國廣播公司《BBC》對此進行專題報導指出，儘管川普的言論在台灣引發討論，但台灣政府目前的立場與主流民意其實更傾向於維持現狀，並主張並無正式宣布獨立的必要。

主張已具備主權事實 台灣政府採取「不宣布」策略

根據《BBC》報導，川普在專訪中強調：「我不尋求讓某人走向獨立。」他同時質疑美軍「跨越9500英哩（約1.5萬公里）介入戰爭的必要性」，要求台灣與中國雙方都應降溫。對此，賴清德總統延續蔡英文時期的立場，主張由於台灣已是一個獨立國家，因此不具備另行宣布獨立的法律必要性。

請繼續往下閱讀...

報導分析指出，這種策略是為了在不跨越北京「紅線」的前提下維持主權事實。目前台灣擁有獨立的民主體制、軍隊與外交護照，運作已與中國完全區隔。對於多數台灣民眾而言，維持這種「既有獨立事實、但不觸發戰爭」的狀態，是目前社會的最大公約數。

《BBC》指出，雖然北京仍視賴清德為分離主義者，但這種「無須宣布」的論述，旨在呼應目前台灣主流民意傾向，並避開直接的法理碰撞。

《BBC》指出，雖然歷任美國政府均未明確支持台灣獨立，但川普此次言論仍令部分觀察家感到驚訝。根據1979年《台灣關係法》，美方承諾提供台灣防禦性武器，並維持抵禦武力威脅的能力，川普公開質疑遠距干預的必要性，引發外界對於美方後續對台承諾強度的討論。

美國智庫布魯金斯學會（Brookings Institution）分析師何瑞恩（Ryan Hass）表示，川普在言論中展現出對習近平論述框架的同情，這可能會「鼓勵北京進一步加大對台北的施壓力道」。何瑞恩認為，隨著美方立場被判定具備交易空間，區域內的誤判風險也將隨之升高。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法