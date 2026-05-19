發動賴總統彈劾案投票 國民黨團：人民對施政表現行使民權

國民黨團總召傅崐萁。（資料照）

藍白在總統賴清德就職2週年將屆前一天提出的總統彈劾案投票，國民黨團總召傅崐萁今日表示，這是台灣自1996年民選總統以來，首次對總統的彈劾案，除了留下歷史紀錄，也是人民對施政表現最直接的行使民權。投票後票數的多寡，就是賴總統這兩年的成績單，清楚的烙印讓國人看到。

傅崐萁指出，賴總統是一個從來不願意與在野黨坐下來溝通的國家元首，身為民選總統卻透過強悍蠻幹的行為來主導國家的一切政策，真的很希望賴總統能好好向陳水扁前總統取經，陳水扁總統任內朝小野大，但朝野非常和諧，因為所有議題都能坐下來討論，在野的聲音也能獲得尊重，很多重大法案都能順利、國家政策往前推進。

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國民黨團書記長林沛祥表示，黨團決議一致投下贊成票，因為我們遇到一個相較起來昨是今非的總統，天天話語變來變去，一方面對外交無能、對內蠻橫，像這樣毀憲亂政的總統，必須讓他歷史留名。

對於民進黨團決議進場投下反對票，林沛祥說，他不會去預設立場有關總統府是否施壓黨團這件事，相信是他們的個人自由意志所定，但他必須要講，有些資深的民進黨立委曾為民主法治捍衛及奮鬥，如今看到賴清德的胡作非為，會不會覺得當初的堅持有點無謂，他是比較好奇這一點。

對於彈劾案門檻高，失敗機率大，林沛祥直言，「不能不做」，台灣民主走到現在，第一次出現這種「選票獨裁」，第一次有總統把行政院權無限擴大，把司法權、立法權全部沒收在自己手上。他會認為這次彈劾案的重點是表態，至少有60％的民意是不認同這樣子的作為，賴清德雖有行政權，但不能無限擴張；絕對的權力導致絕對的腐化，現在正看到民進黨在執政10年之後，慢慢變成這樣。

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